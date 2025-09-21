आदिवासी समाजाच्या आरक्षणात घुसखोरी सहन करणार नाही
आदिवासी समाजाच्या आरक्षणात घुसखोरी सहन करणार नाही
अनुसूचित जमाती संघर्ष समितीतर्फे आंदोलन छेडण्याचा इशारा
अलिबाग, ता. २१ (वार्ताहर) ः रायगड जिल्ह्यासह संपूर्ण कोकणात मोठ्या संख्येने आदिवासी समाज पूर्वीपासून वास्तव्यास आहे. आदिवासी बांधव हा येथील मूळ निवासी आहे. तरीदेखील सरकारने कायमच या समाजाकडे दुर्लक्ष केले आहे. आदिवासी समाजाच्या उन्नतीसाठी भारतरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षण दिले, मात्र आता या आरक्षणात घुसखोरी होऊन आदिवासी समाजाचा हक्क डावलण्याचा प्रयत्न होत आहे, मात्र हे आदिवासी समाजबांधव खपवून घेणार नाही, असा निर्धार करीत रायगड अनुसूचित जमाती संघर्ष समितीतर्फे आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. यासंदर्भात नियोजन करण्यासाठी नुकतेच सभेचे आयोजन करण्यात आले होते.
या वेळी आदिवासी समाजाचे व शिवसेना नेते दिलीप भोईर, कोकण विभागीय आदिवासी समन्वय समितीचे अध्यक्ष जयदीप तांडेल, सभेचे अध्यक्ष माजी तहसीलदार हडके, विश्वनाथ भोईर, भरत पाटील, धर्मा लोभी यांच्यासह मोठ्या संख्येने समाजबांधव उपस्थित होते. समाज नेते दिलीप भोईर यांनी या वेळी मार्गदर्शन करताना सांगितले की, आदिवासी समाजाच्या आरक्षणामध्ये होणारी घुसखोरी थांबविण्यासाठी सर्व समाजबांधवांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच आपल्या आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी नियोजन करणे आवश्यक आहे. आदिवासी बांधव आजही आपले अस्तित्व टिकवून आहे, याची जाणीव सरकारला करण्याची गरज आहे. त्यामुळे घराघरांत जाऊन जागृती करा आणि मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी व्हा, असे आवाहन केले. धर्मा लोभी यांनी, आदिवासी समाज पूर्वीपासूनच दुर्लक्षित आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजाला त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी व शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज आपण एकत्र येऊन समिती स्थापन करणार आहोत. प्रत्येक आदिवासी बांधवाने यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले.
...........
विविध समित्यांची स्थापना
सभेत विविध समित्यांची स्थापना करण्यात आली. यामधील आंदोलन आयोजन समितीमध्ये अध्यक्ष दिलीप भोईर, गजानन पाटील, धर्मा लोभी, रवी पाटील, भरत पाटील, भगवान नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली इतर कार्यकर्ते व समिती सदस्य काम करणार आहेत. त्याचबरोबर समन्वय समिती, प्रचार समिती, सुरक्षा समितीची स्थापना करून सदस्यांची निवड करण्यात आली. त्याचप्रमाणे ३० सप्टेंबर रोजी आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.