नवी मुंबईतील सागरी किनाऱ्यांवर स्वच्छता मोहीम
एक हजाराहून अधिक नागरिक, विद्यार्थी व संस्थांचा सहभाग
वाशी, ता. २१ (बातमीदार) ः नवी मुंबई महापालिकेच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय किनारा स्वच्छतादिनाचे औचित्य साधून शनिवार, २० सप्टेंबर रोजी सागरीकिनारे व खारफुटी परिसर स्वच्छ करण्यासाठी व्यापक मोहीम राबविण्यात आली. आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या उपक्रमात तब्बल एक हजारहून अधिक नागरिक, विद्यार्थी, विविध सामाजिक संस्थांचे कार्यकर्ते तसेच महापालिकेचे कर्मचारी सहभागी झाले. परिणामी बेलापूर ते ऐरोलीपर्यंतचे सागरीकिनारे चकाचक झाले.
या मोहिमेचे नेतृत्व अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार यांनी केले. घनकचरा व्यवस्थापनचे उपआयुक्त डॉ. अजय गडदे यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांना व स्वयंसेवकांना प्रेरणा दिली. मुख्य स्वच्छता अधिकारी राजेंद्र इंगळे यांच्यासह विविध विभागांचे स्वच्छता अधिकारी, निरीक्षक व उपनिरीक्षकांनी आयोजनात मोलाचा वाटा उचलला. बेलापूर विभागात दिवाळे गाव जेट्टी आदी किनाऱ्यावर स्वच्छता मोहीम राबवली गेली. करावे-चाणक्य परिसरातील डोलाया किनारा व शिवमंदिराजवळील कचरा हटविण्यात आला. वाशी सेक्टर-८ येथील सागर विहारात विद्यार्थ्यांसह अनेक नागरिकांनी प्लॅस्टिक, बाटल्या व इतर घनकचरा गोळा केला. नेरूळमधील सारसोळे जेट्टी व आसपासचा किनारा नागरिकांच्या सहकार्याने स्वच्छ करण्यात आला. ऐरोली विभागात मुलुंड-काटई पुलाखालील सेक्टर-१० ते १४ या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर स्वच्छता उपक्रम राबविण्यात आला. दरम्यान, स्वच्छ भारत मिशनच्या अनुषंगाने १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत ‘स्वच्छता ही सेवा – २०२५’ पंधरवडा राबविण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत नवी मुंबई महापालिका दररोज स्वच्छतेशी निगडित विविध उपक्रम घेत असून, त्यामध्ये नागरिकांनी अधिकाधिक सहभाग घ्यावा, असे आवाहन आयुक्त डॉ. शिंदे यांनी केले.
