देवीच्या भाविकांसाठी एसटी बस धावणार
पालघर, ता. २१ : नवरात्रोत्सवादरम्यान भाविकांना देवी दर्शनासाठी पालघर एसटी आगाराने विशेष बससेवा सुरू केली आहे. यामुळे भाविकांना दर्शनासह एसटीच्या महसुलात वाढ होण्याचा अंदाज प्रशासनाला आहे. महाराष्ट्रातील प्रमुख देवींच्या दर्शनासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.
नाशिकच्या वणी येथील सप्तशृंगी माता, चांदवडमधील रेणुकामाता, कोल्हापुरातील महालक्ष्मी मंदिर, तुळजापूर येथील तुळजाभवानी आणि माहूरगडची रेणुकामाता या प्रमुख मंदिरांसाठी बससेवा सोडण्यात येणार आहे. सेवेचा लाभ घेण्याचे आवाहन पालघर आगारप्रमुख सुजित घोरपडे यांनी केले आहे. उद्या (ता. २२)पासून या विशेष बससेवा सुरू होत आहेत.
पालघर एसटी प्रशासनाने या बससेवेसाठी ग्रुप बुकिंगवर भर दिला आहे. पालघर तालुक्यातील केळवा, माहीम, सातपाटी, शिरगाव, खारेकुरण आणि इतर गावांतूनदेखील ग्रुप बुकिंग उपलब्ध आहे. ज्या गावातून मागणी येईल, त्या गावातून थेट बस सोडण्यात येणार आहेत. या विशेष बससेवेसाठी राज्य परिवहन मंडळाच्या सर्व सवलती लागू राहणार आहेत, असे सांगण्यात आले.
महामंडळाला हातभार
गेल्या वर्षी एसटी महामंडळाला पॅकेज टूरमधून चांगला महसूल मिळाला. त्यामुळे विशेष टूरच्या आयोजनावर भर दिला जात आहे. यापूर्वी, आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपूर यात्रेला आणि श्रावणामध्ये अष्टविनायक दर्शनासाठी विशेष गाड्यांचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले होते.
ठिकाण अंतर (किमी) भाडे (रुपयांत)
वणी (सप्तशृंगी गड) ५२० ८७५
रेणुकामाता (चांदवड) ४८० ८०५
वणी (चांदवड) ६०० १,००६
कोल्हापूर (महालक्ष्मी मंदिर) १,०२० १,७११
तुळजापूर (तुळजाभवानी) १,१४० १,९१२
माहूरगड (रेणुकामाता) १,४८० २,४८५
