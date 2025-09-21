सीमेवरील जवानांची दिवाळी होणार गोड!
पनवेलहून १३ हजार पॅकेट फराळ रवाना; भारत विकास परिषदेचा उपक्रम
पनवेल, ता. २१ (बातमीदार) ः सीमेवर देशाचे संरक्षण करणाऱ्या जवानांची ही दिवाळी गोड व्हावी, म्हणून दरवर्षीप्रमाणे यंदाही भारत विकास परिषदेकडून दीपावली फराळ पाठवण्यात आला आहे. एकूण १३ हजार पॅकेट लष्करी छावणीमध्ये पोहोचणार आहे. या माध्यमातून देशभक्ती व राष्ट्रप्रेम अधिक वृद्धिंगत होत आहे.
गेल्या पाच वर्षांपासून हा उपक्रम अखंडितपणे सुरू असून, पनवेलने एक आदर्श वस्तूपाठ ठेवला आहे. समुद्रामार्गे होणारे परकीय घुसखोरी आणि आक्रमणांना देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर सातत्याने थोपवण्याचे शौर्य भारतीय नौदलाने गाजवले. देशाचे संरक्षण करत असताना या फोर्समध्ये काम करणाऱ्या जवानांना आपल्या कुटुंबासोबत सण, उत्सव साजरे करता येत नाहीत. भारतात दिवाळी सर्वात मोठा सण असतो. या वेळी सीमेवर खडा पहारा देणाऱ्या जवानांना दीपावलीचे गोडधोड पदार्थ मिळत नाही. याच भावनेने प्रेरित होऊन भारत विकास परिषद, पनवेल शाखेच्या वतीने भारतीय जवानांना दीपावली फराळ पाठवण्यास सुरुवात करण्यात आली. गेल्या पाच वर्षांपासून पनवेल शाखा दिवाळीच्या वेळी वेगवेगळ्या सीमेवर दिवाळी फराळ आणि मिठाई पाठवत आहे. सुरुवातीला २०२० मध्ये १४ हजार लाडू पाठवण्यात आले. त्यानंतर दरवर्षी हजारो बॉक्स पाठवण्यात आले. गणेशोत्सवापासून या उपक्रमाला सुरुवात झाली. त्याला समाजातील अनेक घटकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. प्रत्येक बॉक्समध्ये लाडू, चिवडा, शेव, चकली आणि शंकरपाळे हे सर्व पदार्थ आहेत. प्रत्येकी साधारण ९०० ग्रॅम फराळाचा त्यामध्ये समावेश आहे. राजस्थान सीमा, जम्मू-काश्मीर, लेह, कारगिल, तवांग यासारख्या ईशान्येकडील सीमेवर तैनात असलेल्या जवानांना १३ हजार बॉक्स पाठवण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. या कामासाठीचे सर्व पैसे भारत विकास परिषदेच्या मुंबई, कोंकण प्रांताच्या ट्रस्ट खात्यात रेझर पे द्वारे जमा केले जातात. सर्व पुरवठादारांना तेथूनच पैसे दिले जातात. या उपक्रमात सुमारे १२०० देणगीदार सदस्य आहेत. जे दरवर्षी हा उपक्रम वाढविण्यास मदत करत आहेत.
चौकट
दिवाळीचे भेट कार्डही पाठवणार!
पनवेल परिसरातील विविध शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी तयार केलेले दीपावलीचे भेट कार्ड दिवाळी फराळाबरोबर देशाच्या सीमेवर पाठवण्यात येणार आहे. त्यामुळे यंदाही भारतीय सैन्य दलातील सैनिकांना अनोखी दिवाळी साजरी करता येणार आहे.
