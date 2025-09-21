उरणमध्ये बर्फ दरवाढीवर तोडगा, मच्छिमारांना दिलासा
उरणमध्ये बर्फ दरवाढीवर तोडगा
बौठकीत निर्णय ः मच्छीमारांना दिलासा
उरण, ता. २१ (वार्ताहर) ः बर्फाच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे बर्फविक्रेते आणि मच्छीमारांमध्ये निर्माण झालेला तणाव अखेर चर्चेनंतर संपुष्टात आला आहे. अनेक तासांच्या वाटाघाटीनंतर, प्रति टन ८५ रुपयांऐवजी ६५ रुपयांची दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मच्छीमारांना दिलासा मिळाला आहे. ही दरवाढ १ ऑक्टोबरपासून लागू होईल आणि पुढील वर्षी १ जूनपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत पुन्हा दरवाढ होणार नाही, असा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती करंजा मच्छीमार संस्थेचे अध्यक्ष प्रदीप नाखवा यांनी दिली.
ऑल इंडिया आइस मॅन्युफॅक्चर असोसिएशन आणि विविध मच्छिमार संस्थांच्या प्रतिनिधींमध्ये तब्बल तीन तास चाललेल्या चर्चेनंतर हा तोडगा निघाला. सुरुवातीला असोसिएशनने प्रति टन ८५ रुपयांची वाढ सुचवली होती, परंतु मच्छीमारांनी त्याला तीव्र विरोध केला, यावर दरवाढ मान्य न केल्यास बर्फपुरवठा बंद करण्याचा इशाराही दिला होता. या पार्श्वभूमीवर, करंजा मच्छीमार संस्थेचे अध्यक्ष प्रदीप नाखवा यांनी तातडीने बैठक घेण्याची विनंती केली होती.
त्यानुसार, शुक्रवार (ता. १९) वाशी येथील मर्चंट जिमखाना येथे एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीला ऑल इंडिया आइस मॅन्युफॅक्चर असोसिएशनचे अध्यक्ष रसिक देसाई आणि करंजा मच्छीमार संस्थेचे प्रदीप नाखवा, रमेश नाखवा, चंद्रकांत कोळी, नारायण नाखवा, अमोल रोगे आणि अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
१ ऑक्टोबरपासून लागू
या बैठकीत दोन्ही बाजूंनी जोरदार चर्चा झाली. बर्फ उत्पादक ८५ रुपयांच्या दरवाढीवर ठाम होते, तर मच्छीमार त्याला विरोध करत होते. अखेर, दीर्घ चर्चेनंतर सर्वानुमते प्रति टन ६५ रुपयांची दरवाढ मान्य करण्यात आली. ही दरवाढ १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू होणार असून, १ जून २०२६ पर्यंत दरात कोणतीही वाढ होणार नाही, असेही निश्चित करण्यात आले. या निर्णयामुळे मच्छीमार बांधवांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
