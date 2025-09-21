२७ गावांतील कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्यासाठी नवीन पदसंख्या वाढवावी
२७ गावांतील कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यासाठी पदसंख्या वाढवावी
म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २१ ः कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २७ गावांतील कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत समाविष्ट करण्याच्या मागणीला आता पाठबळ मिळाले आहे. म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेच्या वतीने नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि आयुक्त यांच्याकडे यासंदर्भात लेखी निवेदन देण्यात आले आहे.
महापालिकेने या कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सादर केला आहे. या प्रस्तावाला कर्मचारी संघटनेने पूर्ण सहमती दर्शवली असून, कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्यास कोणताही विरोध नाही, असे स्पष्ट केले आहे; मात्र या प्रस्तावाची अंमलबजावणी मंजूर आस्थापनेतील पदांवर केली गेल्यास भविष्यातील सेवाविभागीय कर्मचाऱ्यांच्या वारस हक्कांवर किंवा अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती संधींवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे विद्यमान कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांवर गदा येऊ नये, यासाठी या २७ गावांतील कर्मचाऱ्यांचा समावेश स्वतंत्रपणे नव्याने पदसंख्या वाढवून करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. याप्रसंगी अध्यक्ष बाळ हरदास, सरचिटणीस सचिन बासरे, उपाध्यक्ष सुरेश तेलवणे, सुनील पवार आणि कार्याध्यक्ष अजय पवार यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. दरम्यान, याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेऊन न्याय भूमिका मांडेल, अशी अपेक्षा कामगार सेनेने व्यक्त केली आहे.
