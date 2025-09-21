खोपटा - कोप्रोली,दिघोडे-चिर्ले मार्गांवर दररोजची वाहतूक कोंडी
अवजड वाहनांनी डोकेदुखी वाढली
खोपटा-कोप्रोली, दिघोडे-चिर्ले मार्गांवर दररोजची वाहतूक कोंडी, प्रवासी नागरिक हैराण
उरण, ता. २१ (वार्ताहर) ः खोपटा-कोप्रोली, दिघोडे-चिर्ले मार्गावर अवजड वाहनांमुळे आणि बेशिस्त वाहनचालकांमुळे दररोज रात्री वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होते. याचा नाहक त्रास वाहतूक कोंडीतून मार्गक्रमण करणाऱ्या रुग्णांना, विद्यार्थी, नोकरदार, महिलावर्ग यांना होत आहे. त्यामुळे या वाहतूक कोंडीतून मुक्तता करावी, अशी मागणी नोकरदार विद्यार्थी, महिला, प्रवासी जनतेतून होत आहे.
जेएनपीए बंदर, उरण, नवी मुंबई, मुंबई व पेण, अलिबाग शहराला जोडणारा खोपटा-कोप्रोली, दिघोडे-चिर्ले महत्त्वाचे मार्ग आहेत. जेएनपीएच्या अनुषंगाने या रस्त्याच्या आजूबाजूला देश-परदेशात आयात-निर्यात करणाऱ्या मालाची हाताळणी करणाऱ्या गोदामांची उभारणी केली आहे. त्यामुळे वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा समजल्या जाणाऱ्या या मार्गांवरून दररोज प्रवासी वाहनांची व अवजड वाहनांची रेलचेल ही अनेक पटींनी वाढली आहे, तर या गोदामांमध्ये वाहनतळाची व्यवस्था नसल्याने अनेक अवजड, ट्रेलर वाहने ही रस्त्यावरच उभी केली जातात. आधीच रस्ता अरुंद आणि त्यामध्ये रस्त्यावरच केलेल्या पार्किंगमुळे पुढे जाणाऱ्या वाहनांना मार्ग मिळत नाही. अशातच, या मार्गांवरील खड्डे वाहनचालकांची डोकेदुखी ठरत आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना तासनतास कोंडीत अडकून राहावे लागते. यामध्ये अनेक बेशिस्त वाहनचालक ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे वाहतूक कोंडीत अधिक भर पडते.
ठोस उपाययोजनेची मागणी
विशेष म्हणजे जेएनपीए बंदरातून नियोजन न करता एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात वाहने सोडली जातात. परिणामी, वाहतूक कोंडी होते. उरणच्या परिसरातील या वाहतूक सुरळीत करणे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान बनले आहे. या वाहतूक कोंडीतून मुक्तता करण्यासाठी सिडको, जेएनपीए आणि या परिसरातील वाहतूक प्रशासन यांनी ठोस उपाययोजना करावी, अशी मागणी नोकरदार, विद्यार्थी, महिलावर्ग करत आहेत.
मालक गोदामांमध्ये पार्किंगची व्यवस्था करत नाहीत. यामुळे ही अवजड वाहने रस्त्यावरच पार्किंग केली जातात. या वाहनांवरती कारवाई होणे गरजेचे आहे. ही वाहने रस्त्यावरून हटली नाहीत, तर जनताच निर्णय घेईल.
- गोरख ठाकूर, सामाजिक कार्यकर्ता
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.