कर्जत चौक रस्त्यावर भीषण अपघात
चौक रस्त्यावर भीषण अपघात
एकाचा मृत्यू; दोघे गंभीर
कर्जत, ता. २१ (बातमीदार) : येथील चौक रस्त्यावर निवाडा आणि भिलवले गावांच्या दरम्यान रविवारी (ता. २१) सकाळी साडेअकराच्या सुमारास ट्रकने दोन दुचाकींना धडक दिल्याने अपघात झाला. यात संजय भिकू भस्मा (रा. पोखरवाडी, ग्रा. बोरगाव ता. खालापूर) यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर दुसऱ्या दुचाकीवरील दोघे जखमी झाले. त्यातील एकाला पनवेल येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले आहे.
संजय भस्मा हे त्यांच्या दुचाकीवरून जात असताना भरधाव वेगात येणाऱ्या टेम्पोने त्यांना जोरदार धडक दिली. हा अपघात इतका भीषण होता की संजय भस्मा यांचा जागीच मृत्यू झाला. त्यांच्या पश्चात आठ आणि चार वर्षाची दोन लहान मुले आहेत.
या अपघातानंतर टेम्पो चालकाने घटनास्थळावरून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला; मात्र चौक पोलिसांनी त्याला तत्काळ ताब्यात घेतले. पोलिस उपनिरीक्षक विशाल पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने तातडीने घटनास्थळी पोहोचून पुढील कार्यवाही केली.
स्थानिकांनी या अपघातासाठी रस्त्याची दुरवस्था कारणीभूत असल्याचा आरोप केला आहे. रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम सुरू असूनही अनेक ठिकाणी भेगा पडल्या आहेत आणि दिशादर्शक पट्टे किंवा फलक नसल्याने असे अपघात वारंवार घडत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.