ठाण्यातील ‘मेट्रो-४ अ’ची आजपासून चाचणी
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : मुंबईकरांसह एमएमआर क्षेत्रातील प्रवाशांच्या वाहतूक कोंडीमुक्त गारेगार प्रवासाच्या दिशेने एमएमआरडीएने आणखी एक पाऊल टाकले आहे. मेट्रो-४ चा विस्तारित भाग असलेल्या मेट्रो-४ अ अर्थात पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले असून सोमवार (ता. २१)पासून गायमुख ते कॅडबरीदरम्यान मेट्रोची ‘ट्रायल रन’ सुरू होणार आहे.
सुमारे साडेपाच किलोमीटर लांबी असलेल्या या मार्गावर दहा स्थानके असून त्याच्या ट्रायल रनचा आरंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थित होणार आहे. रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी, लोकल ट्रेनमधील गर्दीने मुंबईकर बेहाल झालेले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर एमएमआरडीएने मेट्रो-९ दहिसर पूर्व- काशीगाव, मेट्रो-२ बी मंडाळे- डायमंड गार्डन, मेट्रो-४ आणि मेट्रो-४ अ या मार्गिकांची कामे पूर्ण केली असून लवकरच सेवेत आणल्या जाणार आहेत. त्याचाच भाग म्हणून मेट्रो मार्गिका ४च्या विस्तारित ४ अ (पहिला टप्पा) गायमुख ते कॅडबरी (हिरवी मार्गिका) या मार्गिकेची तांत्रिक तपासणी, ट्रायल रनचा आरंभ सोमवारी सकाळी साडेदहा वाजता ठाणे पश्चिमेकडील गायमुख मेट्रो जंक्शन येथे सुरू होणार आहे. त्यामुळे ठाण्यासह घोडबंदर, गायमुख परिसरात वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मेट्रो मार्गिका ४ गायमुख ते वडाळा असणार आहे.
पहिल्या टप्प्याची वैशिष्ट्ये
- अंतर - कॅडबरी ते गायमुख
- लांबी - ५.३ किलोमीटर
- स्थानके - कॅडबरी, माजिवडा, कापूरबावडी, मानपाडा, टिकुजिनीवाडी, डोंगरी पाडा, विजय गार्डन, कासारवडवली, गोवनीवाडा, गायमुख
