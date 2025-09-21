भिवंडीत १० किलो गांजा जप्त
भिवंडी, ता. २१ (वार्ताहर) : शहरातील शांतीनगर पोलिस ठाणे हद्दीत गस्त घालताना पोलिसांना मिळालेल्या माहितीच्या आधारे एका संशयिताला ताब्यात घेण्यात आले. त्याच्या सुटकेसची तपासणी केली असता त्याच्याजवळ अंदाजे दोन लाख रुपये किमतीचा दहा किलो गांजा जप्त करण्यात आला.
संशयित बाबू कृष्णा निरेटी मुंबईतील धारावी येथील म्हाडा कॉलनीचा रहिवासी आहे. शांतीनगर पोलिस ठाण्यातील सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुरेश चोपडे यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस कर्मचारी राजेश पाटील, रिझवान सैय्यद, प्रशांत बर्वे, रोशन जाधव, भूषण पाटील, नाजीम शेख आणि नीलेश पाटील यांनी गस्त घातली होती. भादवड न्यू पाईपलाईनजवळ एक संशयित व्यक्ती गांजा बॅगेत घेऊन उभा असल्याचे लक्षात आले. पोलिस पथकाने शनिवारी सायंकाळी सव्वा सात वाजताच्या सुमारास भादवड नाका ते शांतीनगरकडे जाणाऱ्या न्यू पाईपलाईन रोडवर मोर्चा वळवला. तेथे संशयिताला बॅगसह पोलिसांनी ताब्यात घेतले. पंचासमक्ष घेतलेल्या झडतीत त्याच्या सुटकेस बॅगमध्ये १० किलो ३९६ ग्रॅम वजनाचा गांजा, १० पाकिटांमध्ये आणि दोन लाख पाच हजार ५०० रुपये किमतीचा गांजा सापडला. त्यासह त्याचा मोबाईल आणि रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. याप्रकरणी शांतीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.