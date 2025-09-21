दि. बा. पाटील नामकरणासाठी विनंती करणार
भिवंडी, ता. २१ (वार्ताहर) : नवी मुंबई विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याची घोषणा होण्याची भूमिपुत्र आतुरतेने वाट पाहत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची लवकरच सर्वपक्षीय कृती समितीमार्फत भेट घेण्यात येणार आहे. तसेच, पंतप्रधान कार्यालयाकडे नामकरणाबाबत पाठपुरावा करण्याची विनंती करण्यात येणार असल्याचे माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी सांगितले.
वाशी येथे शनिवारी झालेल्या बैठकीत समितीचे अध्यक्ष दशरथ पाटील, माजी खासदार रामशेठ ठाकूर, खासदार संजय पाटील, माजी आमदार सुभाष भोईर उपस्थित होते. २०१६मध्ये लोकसभेत प्रथमच ही मागणी झाल्यापासून भूमिपुत्र सातत्याने लढा देत आहेत. राज्य विधीमंडळात हा प्रस्ताव एकमताने मंजूर होऊन केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. नियमानुसार विमानतळाचे काम पूर्ण झाल्यानंतरच नामकरण जाहीर होते. मात्र, नवी मुंबईत पहिले विमान उतरतानाच दि. बा. पाटील यांचे नाव घोषित व्हावे, अशी भूमिपुत्रांची आग्रही भूमिका आहे. मुख्यमंत्र्यांची भेट झाल्यानंतर आठ दिवसांत पुन्हा समितीची बैठक होईल, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
नामकरणाला वेळ लागतो : पाटील
देशभरातील कोणत्याही स्थानिक विमानतळासाठी राज्य सरकारने सुचवलेले नाव केंद्र सरकारने कधी बदललेले नाही. त्यामुळे नवी मुंबई विमानतळालाही दि. बा. पाटील यांचेच नाव दिले जाईल, असा विश्वास कपिल पाटील यांनी व्यक्त केला. विमानतळ नामकरणाच्या प्रक्रियेला वेळ लागतो, याचे उदाहरण नागपूर विमानतळाच्या नामांतरातून दिसते, असेही त्यांनी सांगितले.
