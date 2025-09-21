साहित्य संघाच्या मतमोजणीची प्रकिया पूर्ण
साहित्य संघाच्या मतमोजणीची प्रक्रिया पूर्ण
अंतिम अहवाल तयार करून बुधवारी निकाल
मुंबई, ता. २१ : साहित्याच्या क्षेत्रात मागील काही आठवड्यांत चर्चेत राहिलेल्या मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या मतमोजणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली. यासाठीचा अंतिम निकाल बुधवारी (ता. २४) जाहीर केला जाणार आहे.
मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या अध्यक्ष, उपाध्यपदासाठी दोन दिवसांपूर्वीच मतमोजणी पूर्ण झाली होती. उर्वरित ३५ नियामक मंडळाच्या सदस्यांची मतमोजणी शनिवारी मध्यरात्री पूर्ण झाली, आता निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून या निवडणुकीच्या निकालाचा अंतिम अहवाल तयार करून तो बुधवारी नवनिर्वाचित कार्याध्यक्षांपुढे ठेवला जाईल, त्यानंतर अंतिम निकाल जाहीर होणार आहे. आतापर्यंत झालेल्या मतमोजणीत ऊर्जा पॅनेलचे ३१ असे सर्वाधिक उमेदवार निवडून आले असून डॉ. भालेराव विचारमंचाने १२ जागांवर विजय मिळवला असल्याचे सांगण्यात येते; मात्र अंतिम निकालानंतर यासाठीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.
आता निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. निकालही लवकरच निवडणूक अधिकारी जाहीर करतील. समाजमाध्यमात आमच्या डॉ. भालेराव विचार मंचाचे ११ प्रतिनिधी उमेदवार निवडून येतील, असा अंदाज वर्तवण्यात आलेला आहे. निवडणूक झाल्यानंतर कुठलेच पॅनेल अस्तित्वात राहत नाही. त्यामुळे जे नियमक आणि पदाधिकारी निवडून आलेले आहेत, त्यांच्याबरोबर साहित्य संघाच्या उत्कर्षासाठी जे जे सकारात्मक प्रयत्न करायचे आहेत ते सगळ्यांना बरोबर घेऊन करू.
- चंद्रकांत भोंजाळ, ज्येष्ठ साहित्यिक, मुंबई
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.