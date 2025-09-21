बस स्थानकात मोबाईल चोरट्यांचा धुमाकूळ
भिवंडी, ता. २१ (वार्ताहर) : शहरातील बसस्थानक परिसरात मोबाईल चोरट्यांनी धुमाकूळ घातला आहे. घाईगडबडीत बसमध्ये चढणाऱ्या प्रवाशांच्या खिशातील मोबाईल लांबवण्याच्या घटना वाढीस लागल्या आहेत. शहरात एकाच दिवशी तीन मोबाईल चोरीच्या घटना घडल्या आहेत. त्यापैकी दोन घटना बसस्थानकात घडल्या आहेत.
नवीबस्ती परिसरात राहणारे निजामुद्दीन निसार अहमद चौधरी (वय २९) भिवंडी एसटी बसस्थानकात सायंकाळी कल्याणकरिता जाणाऱ्या बसमध्ये चढत असताना त्याच्या पॅन्टच्या खिशामधील मोबाईल चोरट्याने लंपास केला. दुसऱ्या घटनेत कालवार येथील मणेश अरविंद म्हात्रे हे कामानिमित्त रात्री कल्याण येथे जाण्यासाठी एसटी डेपो येथे बसमध्ये चढत असताना चोरट्याने त्यांच्या पॅन्टच्या खिशामधील महागडा मोबाईल चोरी केला, तर तिसऱ्या घटनेत मिल्लतनगर येथील सदफ अफजल खान (वय २२) ही तरुणी सायंकाळी ७ वाजण्याच्या सुमारास घरगुती साहित्य घेऊन जाण्यासाठी वंजारपट्टी नाका येथे रिक्षाची वाट पाहत उभी होती. पाऊस सुरू झाल्याने रिक्षा पकडण्यासाठी गर्दी झाली. त्याचा फायदा घेत चोरट्याने तिच्या बुरख्याच्या खिशामधील मोबाईल चोरी केला. या तिन्ही प्रकरणात निजामपूर पोलिस ठाण्यात शुक्रवारी (ता. १९) गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
