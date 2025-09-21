पनवेलमध्ये “नमो युवा रन”चे भव्य आयोजन –
पनवेलमध्ये ‘नमो युवा रन’ उत्साहात
स्वस्थ व नशामुक्त भारतासाठी युवा शक्तीचा निर्धार
पनवेल ता. २१ (बातमीदार) ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर रायगड जिल्ह्याच्या वतीने रविवारी (ता. २१) पनवेलमध्ये नमो युवा रनचे आयोजन केले होते. या धाव स्पर्धेत जिल्ह्यातील विविध भागांतून हजारो युवक-युवतींनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. वडाळे तलाव येथून तीन किलोमीटर अंतरावर ही स्पर्धा पार पडली.
या स्पर्धेचे उद्घाटन नवी मुंबई पोलिस आयुक्तालय परिमंडळ तीनचे सहाय्यक पोलिस आयुक्त भाऊसाहेब ढोले यांच्या हस्ते झाले. आमदार प्रशांत ठाकूर हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. कार्यक्रमास भाजप जिल्हाध्यक्ष अविनाश कोळी, माजी सभागृहनेते परेश ठाकूर, माजी विरोधी पक्षनेते प्रीतम म्हात्रे, नितीन पाटील, जयंत पगडे, प्रल्हाद केणी यांच्यासह भाजप पदाधिकारी, विविध संस्था व संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
स्पर्धेत पुरुष गटात राज भगत यांनी प्रथम, सुहास माळी यांनी द्वितीय आणि विकास ठिकडे यांनी तृतीय क्रमांक मिळवला, तर महिलांच्या गटात जान्हवी चोगले प्रथम, प्रथमा भगत द्वितीय आणि काजळ प्रजापती तृतीय क्रमांकावर राहिल्या. विजेत्यांना सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले. युवकांच्या सहभागामुळे आरोग्य, क्रीडाभावना आणि व्यसनमुक्त जीवनशैलीबाबत जागरूकता निर्माण झाल्याचे मान्यवरांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.