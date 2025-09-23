ठाणे मेट्रोच्या चाचपणीची आज घटस्थापना
ठाणे मेट्रोची आज चाचणी
मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत घटस्थापनेचा मुहूर्त
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २१ : ठाणे शहरासाठी बहुप्रतिक्षित असलेल्या मेट्रोचा मार्ग लवकरच खुला होणार आहे. घटस्थापनेच्या शुभ मुहूर्तावर सोमवारी (ता. २१) मेट्रोची पहिली चाचणी (ट्रायल रन) होणार आहे. या चाचणीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः उपस्थित राहणार असून, ते मेट्रोमध्ये बसून गायमुख ते विजय गार्डनपर्यंत प्रवास करतील.
ठाणे शहराच्या वाढत्या वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी हा मेट्रो-४अ प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर ठाणेकरांना मेट्रो शहरातून धावताना पाहण्याचा योग येत आहे. सोमवारी सकाळी ११ वाजता मेट्रो चार अ ची चाचपणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस गायमुख येथून या मेट्रोल केवळ हिरवा झेंडा दाखवणार नाहीत तर स्वता मेट्रोत बसून विजय गार्डनपर्यंत प्रवास करतील असे आमदार संजय केळकर यांनी सांगितले.
ही चाचणी पूर्ण मार्गाची नसून, मेट्रो धावताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आणि त्रुटी तपासण्यासाठी घेण्यात येत आहे. कारशेडचे काम २०२५ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. ही चाचणी १० स्थानकावर प्राथमिक स्वरुपात काही किमी अंतरापुरतीच होणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. घोडबंदर मार्गावरील गायमुखपासून ते कॅडबरी जक्शनपर्यंत ही चाचपणी होणार आहे. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, खासदार नरेश म्हस्के, आमदार संजय केळकर आणि निरंजन डावखरे उपस्थित राहणार आहेत.
या स्थानकांवर चाचणी
गायमुख ते कॅडबरी जंक्शनपर्यंतच्या मार्गावर ही चाचणी होणार आहे. यात गायमुख, गावनीपाडा, कासारवडवली, विजय गार्डन, डोंगरीपाडा, टिकूजी-नी-वाडी, मानपाडा, कापूरबावडी, माजिवाडा आणि कॅडबरी जंक्शन या दहा स्थानकांचा समावेश आहे
राजकीय उत्साह
मुंबईत धावणारी मेट्रो ठाण्यात यावी यासाठी शिवसेनेने प्रयत्न केले होते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ही मागणी सतत जोर लावून धरली होती. पण ठाणे मेट्रोची घोषणा आणि मुहूर्तमेढ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यामुळे मार्गिकेची चाचपणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थितीत व्हावी, ही स्थानिक भाजप नेत्यांची व लोकप्रतिनिधींची इच्छा होती. त्यामुळे मेट्रो चाचणीमध्ये भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाचे शक्तिप्रदर्शनही पहायला मिळणार असल्याची चर्चा आहे.
