युरियाचा ७८ लाखांचा साठा जप्त
भिवंडी, ता. २१ (वार्ताहर) : मुंबई-नाशिक महामार्गालगत कुरुंद गावातील एका गोदाम संकुलावर कृषी विभाग व पडघा पोलिसांनी केलेल्या संयुक्त कारवाईत तब्बल दोन हजार ६६८ गोण्यामध्ये ७८ लाखांचा अनुदानित युरियाचा अवैध साठा जप्त करण्यात आला. या प्रकरणी १२ जणांना ताब्यात घेतले. कृषी अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीवरून पडघा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पडघा पोलिस ठाणे व स्थानिक गुन्हे शाखा, ठाणे ग्रामीण पोलिसांना युरियाच्या अवैध वाहतुकीची गोपनीय माहिती मिळाली होती. पोलिस निरीक्षक दादासो एडके आणि त्यांच्या पथकाने शनिवारी (ता. २०) महामार्गावरील भोईरपाडा गावातील दाराज हॉटेल येथे सापळा रचला. काही वेळाने अवजड ट्रक (क्र. केए १६ एए ४८४९ आणि केए १६ एए ४८४६) थांबवला. त्या वाहनामध्ये असलेल्या युरिया मालाबाबत खात्री केली. गोपनीय बातमीप्रमाणे औद्योगिक वापरासाठीच्या गोणींमध्ये युरिया खत भरलेल्या गोण्या दिसून आल्या. पोलिसांना संशय आल्याने कृषी विभागाला संपर्क करून अधिकारी तथा भिवंडी गुण नियंत्रण निरीक्षक यांनी शेती उपयोगी वापरासाठी असलेली निमकोटेड युरिया औद्योगिक वापरासाठीच्या सफेद गोणींमध्ये रि-पॅकींग करून ते बाहेर काळ्या बाजारात विक्रीसाठी पाठवत असल्याचे सांगितले.
पोलिस पथकाने कुरुंद येथील के स्क्वेअर लॉजिस्टीक पार्कमधील गोदामामधील रि-पॅकींग करण्याचे साहित्य, तसेच शेती उपयोगी असलेल्या युरियाच्या गोणी, नऊ कामगारांसह तीन ट्रकचालक असे एकूण १२ जणांना ताब्यात घेतले. या कारवाईत एकूण एक कोटी २८ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
