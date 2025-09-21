अंबरनाथमध्ये अमली पदार्थांचा मोठा साठा जप्त
अंबरनाथ, ता. २१ (वार्ताहर) : शहरात सर्रास सुरू असलेल्या बेकायदा अमली पदार्थांच्या विक्रीवर पोलिसांनी मोठी धाड टाकली. या कारवाईत दोघांना अटक करण्यात आली असून, तब्बल दोन लाख ५८ हजार ६४० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
माहिती मिळाल्यानंतर शुक्रवारी रात्री पोलिसांनी भगतसिंह नगर परिसरात सापळा रचला. या वेळी शरीफ सलीम शेख (४०) याच्यासह आणखी एका साथीदाराला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून मेफोड्रॉन, हेरोईन, थिनरच्या बाटल्या आणि इतर अमली पदार्थ हस्तगत करण्यात आले. जप्त केलेल्या साठ्यामध्ये आठ ग्रॅम मेफोड्रॉन (किंमत १.६० लाख रुपये), चार ग्रॅम हेरोईन (किंमत ८० हजार रुपये), थिनरच्या ३३४ बाटल्या (किंमत १६,७०० रुपये) आणि आरनेक्सच्या बाटल्या (किंमत १,६०० रुपये) यांचा समावेश आहे. या दोन्ही आरोपींवर अमली पदार्थविरोधी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली आहे. पुढील तपास अंबरनाथ पोलिस करत आहेत. ही कारवाई वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शब्बीर सैय्यद, सहनिरीक्षक गायकवाड आणि त्यांच्या पथकाने केली. अंबरनाथ परिसरात वाढत्या अमली पदार्थांच्या जाळ्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी ही कारवाई महत्त्वाची ठरल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले.
