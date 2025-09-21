अवैध पार्किंगला वाहतूक विभागाकडून चाप
उल्हासनगर, ता. २१ (वार्ताहर) : उल्हासनगरच्या डॉल्फिन रोड आणि कल्याण-बदलापूर रोडवरील अवैध पार्किंगविरोधात वाहतूक विभाग आणि महापालिकेने संयुक्त मोहीम हाती घेतली. शनिवारी झालेल्या धडक कारवाईत ५४ वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करून तब्बल ७० हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. आतापर्यंत १६५ वाहनांवर ई-चलनद्वारे जवळपास दोन लाखांचा दंड आकारला आहे. यापूर्वीही नागरिक, गॅरेजचालक व संघटनांशी संवाद साधत पीए सिस्टमद्वारे जनजागृती केली होती. तरीदेखील नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करत वाहतूक विभागाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेश शिरसाठ यांनी या रस्त्यांना अवैध पार्किंगमुक्त करण्याचे ठोस पाऊल उचलले आहे.
शहरातील वाहतूक कोंडी कमी आणि मुख्य रस्ते मोकळे करण्यासाठी उल्हासनगर वाहतूक विभाग आणि महापालिका प्रशासनाने संयुक्त कारवाईला सुरुवात केली आहे. महापालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे, सहाय्यक आयुक्त अजय साबळे आणि वाहतूक विभागाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेश शिरसाठ यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. काही दिवसांपासून हवालदार संजय बेंद्रे, लक्ष्मण पांढरे, जितेंद्र चित्ते, संतोष भोईर, योगेश महाजन, नाना आव्हाड व गणेश शेलार या पथकाने डॉल्फिन रोड आणि कल्याण-बदलापूर महामार्ग परिसरातील गॅरेज चालक, स्थानिक रहिवासी तसेच ट्रक-टेम्पो असोसिएशन यांच्याशी संवाद साधून जड वाहने पार्किंग करू नयेत, यासाठी आवाहन केले होते. याशिवाय, पीए सिस्टमद्वारे जनजागृती करून वारंवार सूचना दिल्या होत्या. तरीही अवैध पार्किंग सुरूच राहिल्याने शनिवारी संयुक्त कारवाई करण्यात आली.
या कारवाईत ५४ वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करत ७० हजार रुपये वसूल करण्यात आले. यापूर्वीच्या मोहिमेत वाहतूक विभागाने एकूण १६५ वाहनांवर ई-चलन जारी करून एक लाख ९२ हजार रुपयांचा दंड आकारला आहे. या कारवाईनंतर डॉल्फिन रोड व कल्याण-बदलापूर रोडवरील अवजड वाहनांचे अवैध पार्किंग कमी होऊन वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत झाली आहे. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, पुढील काळात अशा अवैध पार्किंगला अजिबात थारा दिला जाणार नाही आणि नागरिकांच्या सहकार्याने हे रस्ते कायमस्वरूपी पार्किंगमुक्त केले जातील.
अवैध पार्किंगमुळे नागरिकांना त्रास आणि वाहतूक कोंडी होत आहे. यासाठी आधी जनजागृती करून नियम पाळण्याचे आवाहन केले होते; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने कारवाई करावी लागली. शनिवारच्या कारवाईत ५४ वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली. पुढे अशा कारवाया सातत्याने होतील. यामुळे अवैध पार्किंगला पूर्णविराम मिळेल.
- राजेश शिरसाठ, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, उल्हासनगर
उल्हासनगर : अवैध पार्किंगवर कारवाई करताना वाहतूक पोलिस.
