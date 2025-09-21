उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे अकांउट हॅक
उपमुख्यमंत्री शिंदेंचे अकाउंट हॅक
‘एक्स’वर पाकिस्तान, तुर्कीचे झेंंडे
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २१ ः राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे एक्स अकाउंट रविवारी (ता. २१) सकाळी हॅक झाले. हॅकरने त्यांच्या या हँडलवर पाकिस्तान आणि तुर्कीच्या झेंड्यांचे फोटो पोस्ट केले होते. सकाळी सातच्या सुमारास ही बाब उघडकीस येताच उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी तत्काळ सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. त्यानंतर अर्ध्या तासांमध्ये अकाउंटवर नियंत्रण आणत वादग्रस्त पोस्ट हटवण्यात आल्या.
गेल्या काही काळांपासून सरकारी वेबसाईट हॅक करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. हॅकरना शोधण्यात तपास यंत्रणा निष्फळ ठरत असताना रविवारी सकाळी राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांचेही अकांउट हॅक झाले. रविवारी भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामने होणार असल्याने या घटनेचे गांभीर्य वाढले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सकाळी सातच्या सुमारास शिंदे यांचे एक्स अकांउट हॅक झाल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला मिळाली. या अकाउंटवर पाकिस्तान आणि तुर्क्री देशाचा झेंडा असलेली पोस्ट टाकण्यात आली होती. त्यापूर्वी त्यांच्या अकाउंटवर पाकिस्तानशी संबंधित व्हिडिओचे लाइव्ह स्ट्रिमिंग करण्यात आल्याचे समजते. याप्रकरणी सायबर पोलिसांकडे तक्रार नोंदवण्यात आली. दरम्यान, या घटनेचा तापास सायबर विभागाकडून करण्यात येत आहे. हॅकरचा शोध सुरू असून आक्षेपार्ह पोस्ट टाकणाऱ्यांचा आयपी अॅड्रेस तपासला जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.