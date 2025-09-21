"शहाड की शहद?" : राज ठाकरे संतापले
‘शहाड की शहद?’
रेल्वेस्थानकाच्या फलकावरील नावाने राज ठाकरेंचा संताप
उल्हासनगर, ता. २१ (वार्ताहर) : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शहाड रेल्वेस्थानकावरील एका चुकीच्या अक्षरावरून तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. स्थानकाबाहेर असलेल्या फलकावर ‘शहाड’ ऐवजी ‘शहद’ (Shahad) असे चुकीचे नाव लिहिलेले पाहून त्यांनी त्वरित दुरुस्तीची मागणी केली आहे. ही शहराच्या ओळखीला धक्का लावणारी गंभीर चूक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
अंबरनाथहून शुक्रवारी (ता. १९) परत येताना शहाड रेल्वेस्थानकाजवळ त्यांचा ताफा थांबला होता. त्या वेळी ही चूक त्यांच्या निदर्शनास आली. त्यांनी स्थानिक मनसे कार्यकर्त्यांवर नाराजी व्यक्त करत ही चूक रेल्वे प्रशासनाची असूनही ती तत्काळ का दुरुस्त केली नाही, असा सवाल केला.
या घटनेनंतर राज ठाकरे यांनी मनसे पदाधिकाऱ्यांना रेल्वे प्रशासनाकडे तातडीने लेखी निवेदन देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, जर ही चूक लवकर दुरुस्त झाली नाही, तर मनसे त्यांच्या पद्धतीने आंदोलन करेल, असा इशाराही दिला आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे शहाड आणि उल्हासनगर परिसरातील नागरिकांमध्येही जोरदार चर्चा सुरू असून, रेल्वे प्रशासन यावर काय पाऊल उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
