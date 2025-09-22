शालेय किक बॉक्सिंग स्पर्धा उत्साहात
धारावी, २२ (बातमीदार) : क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अंतर्गत जिल्हा क्रीडा परिषद, जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय मुंबई शहर आणि स्पोर्ट्स किक बॉक्सिंग असोसिएशन मुंबई शहर यांच्या संयुक्त विद्यमाने धारावीत शालेय किक बॉक्सिंग स्पर्धा उत्साहात पार पडली. मुंबई शहरातील तब्बल ३८० खेळाडूंनी यामध्ये सहभाग नोंदवला.
धारावीतील भारतरत्न राजीव गांधी जिल्हा क्रीडा संकुलात झालेल्या या स्पर्धेसाठी जिल्हा क्रीडा अधिकारी मार्क धरमाई, क्रीडा अधिकारी दत्ता माने, क्रीडा मार्गदर्शक फुलचंद, स्पोर्ट्स किक बॉक्सिंग असोसिएशन मुंबई शहर अध्यक्ष उमेश मुरकर यांची विशेष उपस्थिती लाभली. स्पर्धेत पंच म्हणून विघ्नेश मुरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली विन्स पाटील, सनिकेत साळसकर, राहुल साळुंखे, सांप्रती पाटील, अश्विनी जांबळे, आशिष महाडिक, साहिल बापेरकर, आफताब खान, रेक्स मेल्गीबसन व सय्यद अफ्फान यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडली. यावर्षी सर्व निकाल तत्काळ संस्थेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आले. या स्पर्धेत पात्र ठरलेले खेळाडू आता विभागस्तरीय किक बॉक्सिंग शालेय स्पर्धेत मुंबईचे प्रतिनिधित्त्व करणार आहेत.
मुलांच्या गटात ग्रीशम पटवर्धन, यथार्थ बुडामला, अली असगर सुतरवाला, अनिकेत जैस्वार, यज्ञेश खाडे, श्रेयांक मोर्या, प्रज्ञेश पटवर्धन, द्रुव पालव, अरहान खान, धृव पालव आणि रुद्र राणे यांनी तर मुलींच्या गटात दुर्वा गावडे, जान्हवी कदम, अक्षरा पहाडी, अनन्या गौतम, दिव्या श्रॉफ व माया मंडल यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला.
