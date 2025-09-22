राष्ट्रीय मजदूर सहकारी ग्राहक संघाचा सुवर्णमहोत्सव सोहळा
शिवडी, ता. २२ (बातमीदार) : राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचा सहकार विभाग म्हणून गिरणगावात कार्यरत असलेल्या राष्ट्रीय मजदूर मध्यवर्ती सहकारी ग्राहक संघाचा शुक्रवारी (ता. २६) दुपारी १ वाजता परेलच्या महात्मा गांधी सभागृहात सुवर्णमहोत्सव सोहळा पार पडणार आहे. राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष आणि सहकारी संस्थेचे प्रमुख मार्गदर्शक, माजी राज्यमंत्री आमदार सचिन अहिर यांच्या पुढाकाराने होणाऱ्या या सोहळ्याचे अध्यक्षस्थान सहकारी ग्राहक संघाचे अध्यक्ष गोविंदराव मोहिते भूषवतील. राज्याचे सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. खासदार संजय दिना पाटील, मुंबई बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर, महाराष्ट्र राज्य कन्झ्युमर फेडरेशनचे अध्यक्ष मुंबई बँकेचे संचालक विठ्ठलराव भोसले, अपना सहकारी बँकेचे अध्यक्ष दत्ताराम चाळके, मुंबई कामगार मध्यवर्ती ग्राहक सहकारी संस्था (अपना बाजारचे)चे अध्यक्ष अनिल गंगर, सहकारी भंडारचे अध्यक्ष संजय शेटे, सुपारीबाग कन्झ्युमर सहकारी सोसायटीचे अध्यक्ष किशोर देसाई आदींची प्रमुख उपस्थिती लाभणार आहे. सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त आजी, माजी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, सभासद, सेवक आणि सभासदांच्या उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव करण्यात येणार आहे.
