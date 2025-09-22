एकाच दिवशी ४११ वाहनांवर कारवाई
खारघर, ता. २२ (बातमीदार) : खारघर वाहतूक शाखेने रविवारी एकदिवसीय विशेष मोहिमेअंतर्गत ४११ वाहनचालकांवर कारवाई केली. ही कारवाई सम-विषम पार्किंग नियम, नो पार्किंग क्षेत्रात वाहन उभे करणे, मोबाइलवर बोलणे, सिग्नल तोडणे, हेल्मेट न घालणे, सुरक्षा बेल्ट न लावणे आणि मुख्य रस्त्यावर वाहतूक अडथळा निर्माण करणाऱ्या वाहनचालकांवर करण्यात आली. या कठोर कारवाईमुळे बेशिस्त वाहनचालकांमध्ये धास्ती पसरली आहे.
खारघर शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे आणि वाहनांच्या संख्येमुळे वाहतूक कोंडीची समस्या वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर वाहतूक पोलिसांनी सम-विषम पार्किंग आणि नो पार्किंग धोरणावर कठोरपणे अंमलबजावणी केली. याशिवाय उत्सव चौकाजवळील बेलपाडामार्गे भारती विद्यापीठाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना गॅरेज व्यावसायिकांनी पदपथावर आणि रस्त्यावर वाहने उभी करून दुरुस्ती कामे सुरू ठेवली होती. यामुळे रस्त्यावर गंभीर वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. या कारणास्तव वाहतूक विभागाने गॅरेज व्यावसायिकांना तंबी दिली असून, पुढील नियमभंग झाल्यास कडक कारवाई होणार असल्याचे सांगितले. खारघर वाहतूक विभागाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जमील शेख यांनी या मोहिमेचा उद्देश शहरातील वाहतूक कोंडीत सुधारणा करणे आणि नियमांचे पालन करून सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था सुनिश्चित करणे असल्याचे स्पष्ट केले.
