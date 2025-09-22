नवी मुंबईतील लिटल बिन्स चोरीला
नवी मुंबईतील लिटल बिन्स चोरीला
गैरवापरामुळे कचरामुक्त शहराच्या उद्देशाला हरताळ
वाशी, ता. २२ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेने स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या तयारीसाठी शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी बसवलेल्या ५०० पेक्षा अधिक लिटल बिन्स काही ठिकाणी चोरीला गेल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी महापालिकेने मोठ्या खर्चाने बसवलेले हे लिटल बिन्स काही नागरिकांकडून योग्य प्रकारे वापरले जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
नागरिक रस्त्यावरून जात असताना किरकोळ कचरा लिटल बिन्समध्ये टाकतील, ज्यामुळे रस्त्यावर कचरा पसरणार नाही आणि शहर स्वच्छ राहील, असा महापालिकेचा उद्देश आहे, मात्र प्रत्यक्षात काही नागरिक घरातील सर्वाधिक कचरादेखील या बिन्समध्ये टाकत असल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे लिटल बिन्स पटकन भरतात आणि त्या लवकर खराब होतात. तसेच काही ठिकाणी गुर्दल्ले किंवा असामाजिक घटक लिटल बिन्स चोरी करत असल्याचे प्रकारही घडून येत आहेत. यामुळे महापालिकेच्या लाखो रुपयांच्या खर्चाने बसवलेल्या लिटल बिन्सचे नुकसान होत असून, स्वच्छतेच्या उद्देशाला मोठा फटका बसत आहे. लिटल बिन्स घरगुती कचरा किंवा सार्वजनिक कचरा योग्य प्रकारे हाताळण्यासाठी आहेत; त्यांचा गैरवापर नको, असे महापालिकेने सांगितले आहे.
......................
उद्देश स्पष्ट :
लिटल बिन्सचा मुख्य उद्देश म्हणजे रस्त्यावर कचरा टाकण्यापासून नागरिकांना प्रतिबंध करणे आणि कचरा वाहून नेण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे. महापालिकेने शहरातील कचराकुंडी हटवून लिटल बिन्स बसवल्या आहेत. या उपाययोजनेला नागरिकांनी सहकार्य करणे अत्यावश्यक आहे. घरातील कचरा वेळेत कचरागाडीत टाकावा आणि सार्वजनिक ठिकाणी फेकू नये, असे उपआयुक्त घनकचरा व्यवस्थापन डॉ. अजय गडदे यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.