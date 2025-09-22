एड्स जागरूकता जिल्हास्तरीय कार्यशाळा यशस्वी
बी. के. बिर्ला महाविद्यालयात एड्स जागरूकता कार्यशाळा
कल्याण (वार्ताहर) ः बी. के. बिर्ला महाविद्यालय येथे शनिवारी (ता. २०) एकदिवसीय जिल्हास्तरीय क्षमता-बांधणी सल्लागार एड्स जागरूकता कार्यशाळा पार पडली. ठाणे जिल्हा ग्रामीण आणि शहरी स्तरावरील रेड रिबन क्लब (आर.आर.सी.) नोडल अधिकारी आणि पीअर एज्युकेटर्स यांच्या सहकार्याने झालेल्या या कार्यक्रमात जिल्ह्याच्या विविध भागांतून १३० हून अधिक सदस्यांनी सहभाग घेतला.
जिल्हा एड्स प्रतिबंध आणि नियंत्रण युनिट, ठाणे येथील ओ. एस. अशोक देशमुख यांनी कार्यशाळेच्या उद्दिष्टांवर प्रकाश टाकत या उपक्रमाचे महत्त्व स्पष्ट केले. बी. के. बिर्ला महाविद्यालयाचे डॉ. संदेश जयभाये यांनी सर्व सहभागी आणि मान्यवरांचे स्वागत करून सामाजिक कार्याप्रती बांधिलकी दर्शवली.
ए.आर.टी. मेडिकल अधिकारी डॉ. राजू लवंगारे आणि एनएसएस डी.सी. प्रा. जीवन विचारे यांनी एचआयव्ही, एड्सच्या सद्यस्थितीवर मार्गदर्शन केले. डी.ए.पी.सी.यू. ठाणे येथील डी.पी.एम. रतन गाढवे यांनी एचआयव्ही, एड्सच्या प्रतिबंध आणि काळजीमध्ये येणाऱ्या आव्हानांवर आणि त्यावर मात करण्याच्या धोरणांवर सखोल माहिती दिली. बीकेबीसीकेचे शिक्षण संचालक डॉ. नरेश चंद्र यांनी रेड रिबन क्लबच्या प्रयत्नांचे विशेष कौतुक केले.
कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनात प्रा. नीरज मिश्रा, ॲड. विठ्ठल दिवेकर, डॉ. राजू रुपावते, डॉ. संदेश जयभाये, कृष्णा कुमावत, राकेश भोईर, डॉ. सोनाली राजपूत, सर्व एनएसएस स्वयंसेवकांनी मोलाची भूमिका बजावली. या कार्यशाळेमुळे जिल्हा स्तरावर एचआयव्ही, एड्स जागरूकता वाढवण्यासाठी नवीन ऊर्जा आणि दिशा मिळाली आहे.
