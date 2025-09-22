कळाव्यात उभे राहणार तिसरे नाट्यगृह
कळव्यात उभे राहणार तिसरे नाट्यगृह
लवकरच नाटकाची तिसरी घंटा कानावर पडणार, शासनाकडून ४० कोटींचा निधी मंजूर
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २२ : गेल्या १० ते १२ वर्षांपासून नाट्यगृहाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कळव्यातील कलाप्रेमींच्या कानावर लवकरच नाटकाची तिसरी घंटा कानावर पडणार आहे. नाट्यगृहाच्या उभारणीसाठी राज्य शासनाने ४० कोटींचा निधी मंजूर केला असून, त्यासंदर्भातील शासन निर्णयदेखील काढण्यात आला आहे. हे नाट्यगृह १२ हजार ७०० चौरस मीटर आरक्षित भूखंडावर उभारण्यात येणार असून, तळघर, तळमजला अधिक दोन मजली असे असणार आहे.
ठाणे शहराच्या मध्यवर्ती परिसर असलेल्या जांभळी नाका परिसरात मासुंदा तलावाला लागून राम गणेश गडकरी नाट्यगृह, तर घोडबंदर परिसरातील रसिकांसाठी हिरानंदानी मेडोस परिसरात डॉ. काशिनाथ घाणेकर असे दोन नाट्यगृह उभारण्यात आले आहेत. त्यात खाडीपलीकडे असलेल्या कळवा, दिवा आणि मुंब्रा येथील नाट्यरसिकांना जवळ नाट्यगृह नसल्यामुळे ठाणे गाठावे लागत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन कळव्यात नवे नाट्यगृह उभारणीचा निर्णय ठाणे महापालिकेने १० ते ११ वर्षांपूर्वी घेतला होता. नाट्यगृहाच्या उभारणीसाठी आमदार जितेंद्र आव्हाड हे आग्रही होते. महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त आर. ए. राजीव यांच्या कार्यकाळात नाट्यगृह उभारणीचा निर्णय झाला होता.
तसेच नाट्यगृहाच्या उभारणीसाठी कळव्यातील मैदानासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडाचे आरक्षण बदलण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. त्यास राज्याच्या नगरविकास विभागाने हिरवा कंदील दाखविला होता. यामुळे मैदानाच्या जागेवर आता नाट्यगृह उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला होता, मात्र कालांतराने नाट्यगृहाचा प्रकल्प बारगळल्याचे चित्र दिसून आले होते. अशातच कळव्यातील नाट्यगृह उभारणीसाठी पालिकेने पुन्हा हालचाली सुरू केल्या असून, या नाट्यगृह उभारणीबाबत मार्च २०२५ मध्ये पालिका मुख्यालयात कल्याण लोकसभेचे खासदार डाॅ. श्रीकांत शिंदे यांच्या उपस्थितीत एक बैठक घेतली. या बैठकीला खासदार नरेश म्हस्के, आमदार जितेंद्र आव्हाड, पालिका आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांच्यासह जिल्हा प्रशासन आणि महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. त्या वेळी खारेगाव येथील प्रस्तावित नवीन नाट्यगृह प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. त्यामुळे कळव्यात पुन्हा नाट्यगृहाच्या उभारणीच्या हालचाली सुरू झाल्याचे दिसून आले होते. असे असताना, शासनाने नुकताच शासन निर्णय काढत कळवा येथील नाट्यगृहाच्या उभारणीसाठी ४० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. गेल्या १० ते १२ वर्षांपासून नाट्यगृहाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कळव्यातील कलाप्रेमींच्या कानावर लवकरच नाटकाची तिसरी घंटा पडणार आहे.
चौकट
१२ हजार ७०० चौरस मीटरचा भूखंड आरक्षित
कळवा येथील खारेगाव परिसरातील ड्रामा थेएटर नावाने १२ हजार ७०० चौरस मीटरचा भूखंड नाट्यगृहासाठी आरक्षित करण्यात आला आहे. या भूखंडावर हे नाट्यगृह उभारण्यात येणार असून, ते तळघर, तळमजला अधिक दोन मजली असणार आहे. यामध्ये सुमारे ४५० ते ५०० व त्याहून अधिक आसन क्षमता असणार असून, नाट्यरसिकांच्या खानपानासाठी उपहारगृहदेखील असणार आहे. तसेच वाहन पार्किंगचीदेखील व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामध्ये चारचाकी वाहनांसाठी १७५, तर ८५ दुचाकी पार्क करता येणार असल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली.
