चार दिवसांत दोन चोरीच्या घटना
पालघर, ता. २२ : जिल्ह्यातील तलासरी आणि घोलवड भागांमध्ये चार दिवसांत दोन चोरीच्या घटना घडल्या आहेत. १४ ते १८ सप्टेंबरपर्यंतच्या एका घटनेत कंपनीची यंत्रसामग्री, तर दुसऱ्या घटनेत बंगल्यातील साहित्य चोरून नेल्याची तक्रार दाखल आहे.
तलासरीच्या हद्दीत राष्ट्रीय प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. हे काम एल ॲण्ड टी कन्स्ट्रक्शन कंपनीमार्फत केले जात असून, कामासाठी एका पत्र्याच्या शेडमध्ये ठेवलेली विविध यंत्रसामग्री असा १७ लाख ४५ हजारांचा मुद्देमाल चोरट्यांनी चोरून नेला. याप्रकरणी तलासरी पोलिस ठाण्यात कंपनीचे व्यवस्थापक विरल परमार यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार गुन्हा दाखल आहे.
घोलवड पोलिस ठाणे हद्दीमध्ये चोरीचे सत्र सातत्याने सुरू आहे. बोरीगाव ब्राह्मण पाडा येथील एका बंद बंगल्यात चोरी झाल्याची घटना १८ सप्टेंबर रोजी घडली. प्रथमेश डांगे हे बाहेर असल्याने हा बंगला बंद होता. चोरट्यांनी दरवाजाचे कुलूप तोडून आत प्रवेश केला व २१ हजारांचा घरामधील विविध मुद्देमाल चोरी करून नेला. याप्रकरणी घोलवड पोलिसांनी घरफोडीच्या गुन्ह्याची नोंद केली आहे.
