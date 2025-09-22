अडकलेल्या श्वानाची अर्ध्यातासात सुटका
अडकलेल्या श्वानाची अर्ध्यातासात सुटका
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता.२२ : कोळशेत रोड या ठिकाणी असलेल्या विंटेज पॉइंट रेसिडेन्सी या इमारतीच्या सातव्या मजल्याच्या सज्जावरती अडकलेल्या श्वानाची ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन आणि अग्निशमन दल या विभागाला अवघ्या अर्ध्या तासात सुखरूप सुटका करण्यात यश आले. ही घटना सोमवारी सकाळी साडेनऊ ते पावणे दहा वाजण्याच्या सुमारास समोर आली. कोळशेत रोडवरील विंटेज पॉइंट रेसिडेन्सी या इमारतीच्या सातव्या मजल्याच्या सज्जावरती कुत्रा अडकला असल्याची माहिती विक्रम चौधरी नामक व्यक्तीने ठामपा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेला दिली. माहिती मिळताच घटनास्थळी आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेचे कर्मचारी आणि अग्निशमन दलाच्या जवानांनी धाव घेतली. तसेच अडकलेल्या त्या श्वानाच्या सुटकेसाठी प्रयत्न सुरू केल्यानंतर त्याची सुखरूप सुटका केल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेने दिली.
