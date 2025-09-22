मोकाट गुरांचा त्रास कायम
राज्यमार्गावर मोकाट गुरांचा त्रास कायम
गुरे थेट प्रांत कार्यालयात सोडणार किसान सभेचा इशारा
कासा, ता. २२ (बातमीदार) ः डहाणू-जव्हार राज्यमार्गावरील मोकाट गुरांमुळे शेतकरी, नागरिक आणि वाहनचालकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. प्रशासनाने वारंवार आश्वासने दिली तरी ठोस उपाययोजना न झाल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर डहाणू किसान सभेने अखेर मोकाट गुरे थेट प्रांत कार्यालयात सोडण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती किसान सभेचे अध्यक्ष कॉ. चंद्रकांत घोरखाना यांनी दिली.
डहाणू स्थानक, इराणी रोड, जव्हार रोड, सरावली नाका, पारनाका, कैनाड रोड, डहाणू गाव, रामवाडी, आशागड, गंजाड, चारोटी, कासा आदी भागांत दररोज रात्री गुरे रस्त्यावर ठाण मांडून बसतात. यामुळे प्रवाशांना रात्रीच्या वेळी प्रवास करणे धोकादायक ठरत असून, अपघातांचा धोका वाढला आहे. गेल्या वर्षी पंचायत समिती व नगर परिषदेतर्फे जनजागृती, सूचनाफलक, गुरेमालकांना नोटीस आदी पावले उचलली गेली होती, मात्र प्रत्यक्षात त्याचा काहीही परिणाम दिसून आलेला नाही. पावसाळ्यात चिखल व ओलाव्यामुळे गुरे रस्त्यावरच बसतात. यामुळे वाहनचालक धोक्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांच्या हाता-तोंडाशी आलेल्या भातपिकाची मोठ्या प्रमाणात हानी होत आहे. त्यामुळे शेतकरी व बागायतदार संतप्त आहेत. यासंदर्भात किसान सभेने डहाणू सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले होते, पण दोन महिने उलटून गेले तरी कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने सभेने पुढील काही दिवसांत मोर्चा काढून प्रशासनाला जाब विचारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोट
सध्या डहाणू-जव्हार राज्यमार्गावर रात्री प्रवास करणे कठीण झाले आहे. अनेक ठिकाणी मोकाट गुरे बसलेली असल्याने अपघातांचा धोका वाढला आहे. प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
– राजकुमार गिरी, वाहनचालक
कोट
आम्ही मागे मोकाट गुरांच्या समस्येबद्दल प्रांत कार्यालयाला निवेदन दिलं होतं, पण अजूनपर्यंत काही उपाययोजना दिसत नाहीत. या मोकाट गुरांमुळे भातशेती व बागायतदारांचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे उपाय न केल्यास आम्हाला पुढचा मार्ग स्वीकारावा लागेल.
– चंद्रकांत गोरखाना, किसान सभा अध्यक्ष
