सिक्रेट ट्रेडिंगच्या नावाखाली ९२ लाखांची फसवणूक
शेअर मार्केटवर आधारित स्कीमद्वारे अनेकांना गंडा
नवी मुंबई, ता. २२ (वार्ताहर) : उरण तालुक्यातील दोघा भावांनी शेअर मार्केटवर आधारित ‘द सिक्रेट ट्रेडिंग’ नावाची स्कीम राबवून तब्बल ९२ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. अभिजित तांडेल व वेदक तांडेल या भावांवर न्हावा-शेवा पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून त्यांचा शोध सुरू केला आहे. या दोघांनी अजून किती लोकांची फसवणूक केली आहे, याची तपासणी सुरू आहे.
तक्रारदार संदीप पाटील हे उरण तालुक्यातील सोनारी गावात राहतात, त्यांना सन्नी तांडेल या मित्राच्या माध्यमातून अभिजित व वेदक तांडेल यांची ओळख झाली. त्यांनी संदीपला ‘द सिक्रेट ट्रेडिंग’ स्कीममध्ये पैसे गुंतवल्यास दरमहा आठ ते १० टक्के नफा मिळेल, असे सांगितले. सुरुवातीला संदीप यांना काही महिन्यांपर्यंत नियमित परतावा मिळाला, ज्यामुळे त्याचा त्यांच्यावर विश्वास वाढला. यानंतर संदीपने स्वतःच्या ट्रान्सपोर्ट व्यवसायाचे उत्पन्न, आईच्या सेवानिवृत्तीचा निधी, बँकेतील बचत आणि कर्जातून मिळून तब्बल ६७ लाख रुपये गुंतवले. काही रक्कम त्यांनी थेट तांडेल भावांना दिली, तर काही पैसे एंजेल वन नावाच्या शेअर अकाउंटमध्ये ट्रान्स्फर केले. संदीप यांच्यासह सुजन भोईर (चार लाख), प्रमोद पाटील (१५ लाख), अनिकेत ठाकूर (सहा लाख) यांनीही या स्कीममध्ये पैसे गुंतवले.
सुरुवातीला थोडे थोडे पैसे परत मिळाल्यामुळे गुंतवणूकदारांना स्कीम खरी असल्याचा भास झाला, पण नंतर परतावा थांबला आणि अधिक रक्कम मागितल्यावर फसवणूक उघडकीस आली. अभिजित तांडेलने फसवणूक लपवण्यासाठी एसबीआय खात्यावर ८८ लाखांचा खोटा ॲडव्हान्स चेक दिला; मात्र तोही खोटा चेक देण्यात आला होता. याप्रकरणी न्हावा-शेवा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल झाल्यानंतर गुन्हा नोंदवून तपास सुरू आहे. प्राथमिक तपासात ९२ लाख रुपयांची फसवणूक आढळली असून, सन्नी तांडेल व मयुरेश घरत यांच्यासह या टोळीने गावातील अनेक लोकांना मोठा फायदा मिळेल, असे भासवून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचे संशय व्यक्त केला जात आहे.
