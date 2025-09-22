रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या विशेष लोकलमध्ये सामान्यांसाठी डब्बे राखीव ठेवा
विशेष लोकलमध्ये सामान्यांसाठी डबे राखीव ठेवा
उपनगरीय रेल्वे प्रवासी महासंघाची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २२ : सायंकाळच्या वेळेत मध्य रेल्वे मार्गांवरील प्रत्येक स्थानक प्रवाशांनी खच्चून भरलेले असते. अशा वेळी संध्याकाळच्या वेळेत मुंबईकडून प्रवाशांनी भरून येणाऱ्या लोकलमध्ये प्रत्येक प्रवाशाला चढताच येते असे नाही. त्यामुळे रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या संध्याकाळच्या वेळेत धावणाऱ्या विशेष लोकलमध्ये सामान्य प्रवाशांसाठी काही डबे राखीव ठेवण्याची मागणी उपनगरीय रेल्वे प्रवासी महासंघाने केली आहे. यासंदर्भातत महासंघाच्या अध्यक्षा लता अरगडे यांच्या मार्गदर्शनाखालील पदाधिकाऱ्यांनी रेल्वेचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक शेखर मीना यांच्याकडे केली आहे.
मध्य रेल्वे मार्गावरील प्रवाशांच्या विविध समस्यांसंदर्भात लता अरगडे, सचिव जितेंद्र विशे आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी शेखर मीना यांची मुंबई कार्यालयात भेट घेतली. यावेळच्या बैठकीत रेल्वे प्रवाशांच्या विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
संध्याकाळी चारच्या वेळेत मुंबईतून कल्याण दिशेने रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष लोकल सोडण्यात येते. ही विशेष लोकल बहुतांशी रिकामी असते. या विशेष लोकलचे काही डबे रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव आणि उर्वरित डबे सामान्य प्रवाशांसाठी ठेवले तर प्रवाशांना दिलासा मिळेल, याचा विचार करण्याची मागणी पदाधिकाऱ्यांनी केली. याविषयी चर्चा सुरू आहे, असे उत्तर रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिले.
सकाळच्या वेळेत मुंब्रा, दिवा, कोपर भागातून अनेक प्रवासी उलट मार्गाने कल्याण, डोंबिवली लोकलने प्रवास करतात. तेथून पुन्हा मुंबईचा परतीचा प्रवास सुरू करतात. स्थानिक कल्याण, डोंबिवलीच्या प्रवाशांना हक्काची लोकल असूनही बसण्यास जागा मिळत नाही, असे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. या वेळी दिवा, मुंब्रा, कोपर रेल्वे स्थानकातील सुरक्षा बल जवान, लोहमार्ग पोलिस यांना आवश्यक सूचना देण्यात येतील, असे सांगण्यात आले.
चौथ्या मार्गिकेचे काम लवकरच पूर्ण
कल्याण-कसारा, कल्याण-बदलापूर तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गिकिचे काम लवकर पूर्ण करावे, अशी मागणी प्रवासी संघटनेने केली. ही कामे या वर्षात पूर्ण होतील, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. याशिवाय रेल्वे प्रवाशांच्या इतर मागण्यांवरही या वेळी चर्चा करण्यात आली.
रेल्वे प्रवाशांच्या विविध विषयांवर विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक यांच्यासोबत उपनगरीय रेल्वे प्रवासी संघटनेची एक बैठक घेण्यात आली. प्रवाशांच्या विविध समस्या या बैठकीत मांडून त्यांचे निराकरण करून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे लता अरगडे यांनी म्हटले आहे.
