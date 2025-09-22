वीज कंपनी सेवकांच्या सहकारी पतसंस्थेतर्फे प्लास्टिक डिस्पोजल मशीनचे लोकार्पण
सहकारी पतसंस्थेतर्फे प्लास्टिक डिस्पोजल मशीनचे लोकार्पण
कल्याण (वार्ताहर) : कल्याणमधील वीज कंपनी सेवकांच्या सहकारी पतसंस्थेच्या वतीने शहापूर तालुक्यातील माऊली गड येथे प्लास्टिक डिस्पोजल मशीनचे लोककार्पण करण्यात आले. वनविभागाच्या परवानगीने प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने सामाजिक बांधिलकीतून ही मशीन बसविण्यात आली. त्या मशीनचे उद्घाटन सरचिटणीस कृष्णा भोयर, औदुंबर कोकरे, संयुक्त सचिव दत्तात्रय कांबळे, झोनल अध्यक्ष अशोक बानगुडे, कल्याण परिमंडळ झोनल सचिव संतोष चचाने, वाशी पारेषण झोनल अध्यक्ष सुरेश पवार, केंद्रीय सल्लागार टी.सी. भोईर, पतसंस्था सल्लागार विठ्ठल पाटील, कल्याण निधी प्रमुख अध्यक्ष जी.आर. पाटील, पतसंस्था सचिव बाळकृष्ण महाले, व्यवस्थापक किशोर जयकर, वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व पतसंस्थेचे सर्व संचालक यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले.
