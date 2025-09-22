पोयनाड परिसरात नवरात्रोत्सवासाला प्रारंभ
पोयनाड परिसरात नवरात्रोत्सवासाला प्रारंभ
पोयनाड, ता. २२ (बातमीदार) : अलिबाग तालुक्यातील पोयनाड परिसरात सोमवारी शारदीय नवरात्रोत्सवाला प्रारंभ झाला. सकाळी ठिकठिकाणी ग्रामस्थ मंडळे, सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडळ येथे देवीची विधिवत प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली. तसेच विविध ठिकाणी कुलदैवतांसमोर घट मांडून घटस्थापना करण्यात आली. विविध ठिकाणी वाजत-गाजत देवीच्या मूर्तीची मिरवणूक काढण्यात आली. यानिमित्त विविध ठिकाणी आरती आणि भजनांचे सूर ऐकू येत होते. पोयनाड परिसरातील विविध देवींची मंदिरेसुद्धा आजपासून भक्तांच्या गर्दीने फुलून गेली. तसेच विविध ठिकाणी सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडळांनी विविध देखाव्यांद्वारे सामाजिक संदेश दिला आहे. पावसाने या सकाळच्या सुमारास हजेरी लावल्याने अनेकांची तारांबळ उडाली. पुढचे ११ दिवस हा आदिमायेचा जागर पोयनाड परिसरात सुरू राहणार असून, यानिमित्त महिलांसाठी विविध स्पर्धा, नाच, भजन, सांस्कृतिक कर्यक्रम, हरिपाठ, गरबा नृत्य यासारखे कार्यक्रम आयोजित केले जाणार आहेत.
...........
खरेदीला उधान
अलिबाग तालुक्यातील पोयनाड बाजारपेठेत सोमवारी नवरात्रीच्या खरेदीला मोठी गर्दी दिसून आली. सोमवारचा आठवडा बाजाराचा दिवस आणि घटस्थापना हे दोन्ही दिवस एकत्रच आल्याने ग्राहकांनी खरेदीसाठी सकाळपासूनच मोठी गर्दी केली होती. विविध ठिकाणी देवीची प्राणप्रतिष्ठा आणि कुलदैवतांसमोर घट मांडणी असल्याने पोयनाड आठवडा बाजारात ग्राहकांची तुरळक गर्दी दिसून आली. पोयनाड बाजारपेठेत देवीच्या ओटीचे साहित्य, नारळ, हार, फुले, पेढे, विविध प्रकराची फळे, मिठाई या खरेदीसाठी ग्राहकांनी एकच गर्दी केली. पुढील दहा दिवस आदिमायेचा जागर असल्याने विविध देवीच्या मंदिरात महिला देवीची ओटी भरण्यासाठी जातात. यासाठी ओटीचे साहित्य हे मोठ्या संख्येने उपलब्ध करून देत असल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले. नवरात्रीमध्ये जागरणाला सर्वच ठिकाणी विविध पदार्थांची रेलचेल असते. त्याप्रमाणे वडापाव, पॅटिस, भजी, समोसा, कचोरी, फरसाण, भेळ या पदार्थाना नवरात्रीत मोठी मागणी असते. पुढील १० दिवसांसाठी या पदार्थाना मोठी मागणी आणि ऑर्डर असल्याचे हॉटेल व्यवसायिकांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.