शाळेवरील अनधिकृत मोबाइल टॉवरवर कारवाई
नवीन पनवेल, ता. २२ (बातमीदार) ः पनवेल महापालिकेने सेक्टर-१० येथील एका शाळेवर उभारण्यात आलेला अनधिकृत मोबाईल टॉवर पाडून काम बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. विनापरवाना टॉवर उभारणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा पालिकेकडून दिला आहे.
पनवेल महापालिका क्षेत्रात मोबाईल टॉवरची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. पालिकेची परवानगी न घेता उभारण्यात आलेल्या अशा टॉवरमुळे केवळ शहराची सौंदर्यहानीच होत नाही, तर पालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा कर बुडतो आहे. पालिकेने २०१८ रोजी टॉवरवर कर आकारणीचा ठराव केला होता, परंतु मोबाईल टॉवर उभारण्यासाठी राज्याच्या नगररचना विभागाची परवानगी लागत असल्याने पालिकेला विश्वासात न घेता बिनादिक्कत अनधिकृत टॉवर उभे असल्याचे आढळून आले आहे. मोबाईल कंपन्या सोसायट्यांमध्ये टॉवर उभारून इमारतीच्या देखभालीसाठी निधी देतात, मात्र या प्रक्रियेत इमारतीच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे इमारतींच्या मूळ स्ट्रक्चरला धोका निर्माण होत असल्याचे नगरसेवकांनी निदर्शनास आणले आहे. नवीन दूरसंचार कायद्याप्रमाणे शाळा, महाविद्यालय, रुग्णालयांच्या परिसरात टॉवर उभारणीसाठी कडक नियम आहेत. हे निकष पाळले नाहीत, तर संबंधितांवर थेट कारवाई केली जाईल, असा इशारा पालिकेने दिला आहे.
देशी, परदेशी पक्ष्यांना धोका
कळंबोली सेक्टर-१० मधील शाळेवर उभारण्यात आलेल्या टॉवरमुळे आजूबाजूच्या परिसरातील पक्ष्यांच्या अधिवासालाही धोका निर्माण झाला होता. शेजारील उद्यानातील झाडांवर देशी व परदेशी पक्ष्यांची घरटी असून, प्रजनन हंगामात पिल्लांना धोका निर्माण होत असल्याचे स्थानिक नागरिकांनी तक्रारीतून नमूद केले होते. वॉर्ड अधिकारी अमर पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पालिकेच्या पथकाने धाड टाकून अनधिकृत टॉवर पाडून काम बंद पाडले. यापुढेही अशा अनधिकृत टॉवरवर कारवाई सुरू राहील, असे पालिकेकडून सांगण्यात आले.
