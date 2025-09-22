सानपाडा परिसरात रस्त्यांवर खड्ड्यांचा विळखा; नागरिक त्रस्त
जुईनगर, ता. २२ (बातमीदार) : सानपाडा परिसरातील प्रमुख रस्त्यांसह आतील रस्त्यांवरदेखील मोठमोठे खड्डे निर्माण झाल्याने नागरिकांचे हाल होत आहेत. गणरायापाठोपाठ देवीचेदेखील आगमन भक्तांना खड्ड्यांमधून करावे लागले. सतत पडणाऱ्या पावसामुळे जरी खड्डे पडले असले तरी गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने चांगलीच उसंत घेतली आहे. शिवाय या रस्त्यांवरून नियमित जाणारे वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांसाठी धोकादायक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
विशेषतः सानपाडा रेल्वे स्टेशन परिसर, पालिकेच्या विभाग कार्यालयालगत असलेल्या रस्त्यांवर तसेच सेक्टर ४, ७ आणि ८ मधील रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य दिसून येत आहे. मोठ्या खड्ड्यांमुळे दुचाकीस्वारांचे संतुलन बिघडून अपघात होण्याची शक्यता वाढली आहे. रात्रीच्या वेळी हे खड्डे न दिसल्याने अनेक छोटे-मोठे अपघात घडल्याची तक्रार स्थानिक रहिवाशांनी केली आहे.
राजमाता अहिल्याबाई होळकर चौक, सेक्टर ८ मधील नवरत्न सोसायटीसमोर, सीताराम उद्यान ते सेव्हंथ डे शाळेसमोरील रस्ता, सेक्टर ५ आणि ७मधील रस्ता, मुंबई मराठा देशस्थ इमारतीसमोरील रस्ता, सानपाडा पोलिस चौकीसमोरील रस्ता तसेच जवळपास सानपाडा पूर्वेकडील सर्वच रस्त्यांची दुरवस्था होऊन मोठमोठे खड्डे पडले आहेत.
नागरिकांनी तातडीने खड्डे बुजवण्याची मागणी केली असून, अपघात टाळण्यासाठी महापालिकेने युद्धपातळीवर उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
