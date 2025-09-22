नरेंद्र पवार आणि आयुक्त यांच्यातील बुद्धीबळाचा सामना ठरला अनिर्णित
नरेंद्र पवार आणि आयुक्त यांच्यात रंगला बुद्धीबळाचा सामना
कल्याण, ता. २२ (वार्ताहर) :कल्याणच्या न्यू हायस्कूल शाळेच्या सुवर्ण महोत्सवीनिमित्त बुध्दीबळ स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी माजी आमदार नरेंद्र पवार आणि आयुक्त अभिनव गोयल या दोघांमध्ये बुध्दीबळाचा सामना रंगला होता. हा सामना सर्वांसाठी लक्षवेधी ठरला.
नरेंद्र पवार आणि आयुक्त अभिनव गोयल या दोघांमध्ये बुध्दीबळाचा सामना रंगला होता. या दोघांनीही एकमेकांना तोडीस तोड चाली करत एकमेकांवर मात करण्याचे जोरदार प्रयत्न केले. मात्र दोघांनीही हे सर्व प्रयत्न तितक्याच ताकदीने आणि चाणाक्षपणे परतवून लावल्याचे दिसून आले. अत्यंत रंगतदार अवस्थेत पोहोचलेला हा सामना अखेर वेळेअभावी बरोबरीत सोडवण्यात दोघांनाही यश आले.
पालिका आणि जनरल एज्युकेशन सोसायटीच्या न्यू हायस्कूल शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या संयुक्त विद्यमाने आणि ठाणे जिल्हा बुद्धीबळ संघटनेच्या सहकार्याने जिल्हास्तरीय बुद्धीबळ स्पर्धा पार पडली. या सोहळ्याचे उद्घाटन माजी आमदार नरेंद्र पवार, आयुक्त अभिनव गोयल, शिक्षण विभागाचे उपायुक्त संजय जाधव आदी मान्यवरांच्या उपस्थितीत झाला.
दोन दिवस चालणाऱ्या या जिल्हास्तरीय बुद्धीबळ स्पर्धेमध्ये कल्याण डोंबिवलीच्या ३५० शाळांमधील तब्बल दिड हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला आहे. या सोहळ्याला जनरल एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटचे उपाध्यक्ष मिलिंद कुलकर्णी, कार्यवाह विकास पाटील, शाळा समिती अध्यक्ष प्रदीप गोसावी, संचालक मंडळ सदस्य साळी सर, राधाकृष्ण पाठक, सुनील पाटील, वैशाली पाटील, न्यू हायस्कूल आणि कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या प्राचार्या ज्योती लोहार, उपप्राचार्य दिलीप वाघ यांच्यासह इतर शिक्षक वर्ग उपस्थित होते.
बौद्धिक विकासाचा प्रभावी मार्ग
बुद्धीबळ हा केवळ एक खेळ नसून बौद्धिक विकासाचा आणि व्यक्तिमत्त्व घडविण्याचा प्रभावी मार्ग आहे. भारताच्या मातीमध्ये जन्माला आलेला हा खेळ आज संपूर्ण जगभर लोकप्रिय असून सर्व वयोगटांमध्ये तो खेळला जात असल्याचे नरेंद्र पवार यांनी सांगितले. तर याकडे केवळ एक करमणुकीचा खेळ म्हणून पाहणे हे अतिशय चुकीचे असून बुद्धीबळामुळे एकाग्रता, स्मरणशक्ती आणि विश्लेषण करण्याची क्षमता वाढते, असेही त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.