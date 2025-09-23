बंगाल क्लबचा पहलगाम हल्ला, अॉपरेशन सिंदूर देखावा
बंगाल क्लबचा ‘पहलगाम हल्ला- ऑपरेशन सिंदूर’ देखावा
बंगाल क्लबच्या दुर्गोत्सवाचे यंदाचे ९०वे वर्ष
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ ः नवरात्रोत्सवानिमित्त दादरच्या बंगाल क्लबने पहलगाम हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरचा देखावा साकारला आहे. यंदा दुर्गोत्सवाचे ९०वे वर्ष आहे. कलाकार नीलेश चौधरी हे यंदा तिसऱ्यांदा या दुर्गोत्सवाचा देखावा साकारत आहेत.
बंगाल क्लबतर्फे शिवाजी पार्कमध्ये शनिवारी (ता. २७) ते गुरुवार (२ ऑक्टोबर)पर्यंत दुर्गोत्सव साजरा केला जात आहे. या उत्सवादरम्यान मुंबई आणि आसपासचे लोक पारंपरिक पद्धतीने केले जाणारे विधी अनुभवतील. ऑपरेशन सिंदूर या थिमसोबत लोकांच्या भावना जोडल्या गेल्या आहेत. या हल्ल्याचा निषेध करणारा हा देखावा असल्याचे कलाकार नीलेश चौधरी यांनी सांगितले.
शनिवारी सायंकाळी सात वाजता सांस्कृतिक आणि माहिती तंत्रज्ञानमंत्री आशीष शेलार यांच्या हस्ते या दुर्गोत्सवाचे उद्घाटन होईल. रविवारी (ता. २८) पंडालमध्ये ठेवलेल्या फलकाचे अनावरण केले जाईल. पूजा दिवसांमध्ये पंडालमध्ये सुमारे लाखो भाविक येतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
गरजू विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी मदत
क्राय या संस्थेसोबत बंगाल क्लबने करार केला असून गरीब, गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रयत्न केले जातील. १९ फुटांची मूर्ती साकारण्यासाठी बंगालमधून कलाकार बोलावण्यात आले आहेत. शिवाय, मूर्तीच्या पाठीमागे २५ फुटांचा देखावा साकारला जाणार असल्याचे कलाकार नीलेश चौधरी यांनी सांगितले. गेल्या एका महिन्यापासून ही मूर्ती साकारली जात आहे. या मूर्तीसाठी वापरण्यात येणारे रंग ही पर्यावरणपूरक असणार असल्याचेही चौधरी यांनी सांगितले.
