नवरात्रोत्सवामध्ये फुलांच्या सुगंधाने बाजारपेठ बहरली
विक्रमगड, ता. २२ (बातमीदार) : तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी झेंडू, मोगरा, सोनचाफा फुलांची लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली आहे. गणेशोत्सवासाठी बाजारात या फुलांची मागणी वाढली होती. आता नवरात्राेत्सवाही मागणी कायम असून, फूल उत्पादक शेतकरी उत्साहात आहेत. सध्या त्यांच्या फुलांना चांगला बाजारभाव मिळत असल्याने त्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान बघायला मिळत आहे.
उत्सव काळात मंदिर, पूजाविधी आणि सजावटीसाठी फुलांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी पाच ते २० गुंठ्यापर्यंत मोगरा लागवड केली, तर काही शेतकऱ्यांनी दोन एकरपर्यंत केली आहे. माळरान असलेल्या जागेवर पावसाळ्यात काही शेतकऱ्यांनी झेंडू लागवडदेखील केली असून, फुलांचे उत्पन्न निघत असलेल्या शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळत आहे. सोनचाफा लागवड साधारण २० गुंठ्यांवरील फुलशेतीसाठी अंदाजे १५ ते २० हजार रुपये खर्च येतो. यात फुलांची रोपे खरेदी, रासायनिक खते व सेंद्रिय खते, तसेच मजुरीचा खर्च यांचा समावेश होतो. त्याचबरोबर मोगरा पिकासाठी २० गुंठ्यासाठी सात ते आठ हजार खर्च येतो. नवरात्रोत्सवाच्या निमित्ताने झेंडू २०० ते ३०० रुपये किलो, तर मोगरा ७०० ते १००० रुपये किलोपर्यंत पोहोचले आहेत. सोनचाफा प्रति नग दोन ते पाच रुपयांनी मिळत आहे, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
मागणी वाढल्याचा परिणाम
उत्सव व सणानिमित्त पूजाविधीसाठी फुलांना विशेष महत्त्व आहे. या काळात चांगली मागणी असल्याने भाववाढ होते असते. या काळात आम्हा शेतकऱ्यांना चांगला फायदा मिळत आहे, असे फुल उत्पादक शेतकरी रमेश भोये यांनी सांगितले.
