मेट्रो चाचणीवरून भाजप-शिवसेनेत श्रेयवाद
ठाणे, ता. २२ : ठाणे ‘मेट्रो ४ अ’ची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सोमवारी चाचणी पार पडली. या वेळी भाजप आणि शिवसेनेत श्रेयवादाची लढाई रंगल्याचे दिसले. २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मेट्रोची प्रतिकृती दिलेली फ्रेम लावण्यात येणार असल्याचे सांगत भाजपला डिवचण्याचा प्रयत्न शिवसेनेकडून करण्यात आला, तर मी मुख्यमंत्री असताना मेट्रोला चालना मिळाल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या वेळी सांगितले. या कार्यक्रमाला भाजपचे पदाधिकारी-कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते, तर शिवसेनेने रस्त्यावर ठिकठिकाणी फलकबाजी केल्याचे दिसले.
ठाणे मेट्रो प्रकल्पाच्या चाचणीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ठाण्यात आले होते. त्यानिमित्त गायमुख येथील कार्यक्रमस्थळी भाजप पदाधिकाऱ्यांनी जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. या वेळी फडणवीस यांच्या समर्थनार्थ जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. या वेळी शिवसेनेचा एकही पदाधिकारी फिरकला नसल्याचे दिसले. कार्यक्रमस्थळी शिवसेनेकडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक, माजी आमदार रवींद्र फाटक तसेच एक ते दोन स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते, तर भाजप आमदार निरंजन डावखरे, आमदार शिवाजी पाटील, माजी शहर अध्यक्ष संजय वाघुले, माजी गटनेते मनोहर डुंबरे, कृष्णा पाटील, मृणाल पेंडसे आदींसह इतर पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दुसरीकडे शिवसेनेने शहरात फलकबाजीच्या माध्यमातून शक्तिप्रदर्शन केले. या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री अजित पवारदेखील येणार असल्याचे म्हटले जात होते; परंतु त्यांनीही कार्यक्रमाकडे पाठ फिरविल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनीदेखील दांडी मारली.
