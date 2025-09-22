मुलुंड उड्डाणपुलावर सात ते आठ चारचाकी वाहनांची एकमेकांना धडक
चेंबूर, ता. २२ (बातमीदार) : पूर्व द्रुतगती मार्गावरील मुलुंड उड्डाणपुलावर सात ते आठ चारचाकी वाहनांनी एकमेकांना धडक दिल्याची घटना सोमवारी (ता. २२) सकाळी घडली. या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली झालेली नसली तरी मोठ्या प्रमाणात वाहनांचे नुकसान झाले आहे.
मुलुंडजवळील टोलनाका उड्डाणपुलावरून ठाण्याच्या दिशेने जाणाऱ्या एका भरधाव चारचाकी वाहनचालकाने अचानक ब्रेक मारल्याने पाठीमागून भरधाव येणाऱ्या चारचाकी वाहनाच्या चालकांनीही तत्काळ ब्रेक मारला. यामध्ये या वाहनांची एकमेकांना जोरदार धडक बसली. या घटनेत सात ते आठ वाहनांनी एकमेकांना धडक दिली. यामध्ये चार-पाच वाहनांचे मोठे नुकसान झाले. या अपघाताची माहिती वाहतूक पोलिसांना घटनास्थळी धाव घेत अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करून येथील वाहतुकी कोंडी सुरळीत केली. याप्रकरणी काही वाहनचालकांनी नवघर पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार दाखल केली असून, नवघर पोलिस या अपघाताची चौकशी करीत आहेत.
