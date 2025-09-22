अंबरनाथ पोलिस नवरात्रोत्सवासाठी सज्ज
अंबरनाथ, ता. २२ (वार्ताहर) : आगामी नवरात्रोत्सव शांततेत आणि सुरळीत पार पडावा, यासाठी अंबरनाथ पोलिसांनी रविवारी (ता. २१) सकाळी १०.४५ ते ११.३० या वेळेत दंगा काबू योजना, तसेच रूट मार्च काढला होता.
अंबरनाथ पूर्वेतील वडवली सेक्शन येथील गावदेवी मैदानात दंगा काबू योजनेचा सराव करण्यात आला. नवरात्रोत्सवाच्या अनुषंगाने परिसरात स्टेज/मंडप उभारणीवरून दोन गटांत वाद निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने हा सराव करण्यात आला. संभाव्य तणावजन्य परिस्थिती हाताळण्यासाठी पोलिस दल सतर्क राहिले; तसेच नागरिकांमध्ये कायद्याबद्दल विश्वास निर्माण व्हावा, यासाठी हे उपक्रम राबविले. या सोबतच शिवाजीनगर पोलिस ठाणे हद्दीत रूट मार्च काढण्यात आला. हा मार्च शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यापासून सुरू होऊन होलार सोसायटी, गावदेवी मंदिर परिसर, मैत्रेय बुद्ध विहार, गोसावी सोसायटीमार्गे पुन्हा शिवाजीनगर पोलिस ठाणे येथे समाप्त झाला. मार्चदरम्यान नागरिकांना पोलिस उपस्थितीची जाणीव करून देण्यात आली. उपक्रमात वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक रमेश पाटील, उपनिरीक्षक आणि २५ पोलिस अंमलदार सहभागी झाले. पोलिस ठाण्याचे डायल ११२ वाहनही या मोहिमेत सहभागी राहिले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.