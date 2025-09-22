ओला-उबेर चालक ते यशस्वी व्यावसायिक
ओला-उबरचालक ते यशस्वी व्यावसायिक
मुलुंडच्या विद्या शेळकेची प्रेरणादायी कहाणी
नितीन बिनेकर, सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : कोरोना काळातील परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी ओला-उबरचालकाची नोकरी पत्करून एक यशस्वी टूर व्यावसायिक असा मुलुंडच्या विद्या शेळके यांचा प्रवास प्रत्येक महिलेसाठी प्रेरणादायी आहे. प्रवाशांना वेळेवर आणि सुरक्षित पोहोचवणे, त्यांच्या गरजेनुसार मार्गदर्शन करणे हे आपले प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे विद्या शेळके सांगतात.
विद्या शेळके यांनी सुरुवातीला ओला आणि उबरचालक म्हणून काम सुरू केले. कोरोना काळात शहरात अडकलेल्या गरजू, महिला, वृद्ध आणि दिव्यांग प्रवाशांना सुरक्षित घरपोच सेवा देऊन त्यांनी आपला धैर्य आणि सेवाभाव दाखवला. आज विद्या शेळके यांचा व्यवसाय ‘विद्या टूर अँड ट्रॅव्हल्स’ यशस्वीपणे चालू असून त्यांची विश्वासार्हता आणि ओळख कायमची झाली आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्यामधील उंदीरवाडी या गावात विद्या यांचा जन्म झाला. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची होती. बालपणापासूनच अडचणींचा सामना करीत त्यांनी आपले दहावीपर्यंत शिक्षण पूर्ण केले. विवाहानंतर मुंबईत स्थायिक झाल्या. महागाईच्या काळात घर सांभाळणे, मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि घरच्या खर्चासाठी फक्त पतीच्या कमाईवर अवलंबून राहणे कठीण झाले. अशा परिस्थितीत कुटुंबाच्या पाठबळावर त्यांनी स्वतःची ओळख निर्माण केली.
कुटुंबाचा आर्थिक भार उचलण्यासाठी विद्या शेळके यांनी रिक्षा चालवायला सुरुवात केली. पुरुषप्रधान असलेल्या या क्षेत्रात अनेक अडचणी आल्या; पण धैर्य, चिकाटी आणि मेहनतीच्या जोरावर त्यांनी हार मानली नाही. नंतर आपल्या अनुभवातून त्यांनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला. विद्या शेळके गेल्या काही वर्षांपासून लांब पल्ल्यासाठी टॅक्सी चालवतात, ज्यात विशेषतः महिला, वृद्ध आणि दिव्यांग प्रवाशांना सुरक्षित प्रवास देण्यावर भर आहे.
विद्या शेळके यांनी ओला-उबरचालक म्हणून सुरू केलेला प्रवास आता ‘विद्या टूर अँड ट्रॅव्हल्स’पर्यंत पोहोचला आहे. विद्या स्वतः लांब पल्ल्याच्या मार्गावर गाडी चालवतात. मुंबईत येणाऱ्या विदेशी महिला आणि कुटुंबीय त्यांच्या सेवेचे कौतुक करतात. सुरक्षा आणि विश्वासार्हतेची हमी ही आपल्या व्यवसायाची खासियत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
परिस्थितीवर मात
गरिबीची पार्श्वभूमी असूनही विद्या शेळके यांनी स्वतःच्या मेहनतीने स्वतःचे पाय रोवले आणि इतरांसाठी सुरक्षित प्रवासाची खात्री दिली. आज विद्या शेळके मुलुंडसह मुंबईतील प्रत्येक महिलेसाठी आदर्श आहेत. परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी मेहनत, निश्चय आणि सेवाभाव यामुळे कोणतीही सीमा ओलांडता येऊ शकते. स्वतःची स्वप्ने प्रत्यक्षात उतरवता येऊ शकतात, अशा शब्दांत विद्या शेळके यांनी भावना व्यक्त केल्या.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.