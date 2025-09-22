तहसील कार्यालयात सापांचा सुळसुळाट
अंबरनाथ (वार्ताहर) : अंबरनाथ तहसील कार्यालयाच्या आवारात सापांचा सुळसुळाट वाढल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातवरण पसरले आहे. सायंकाळच्या सुमारास साप आवारात आढळत असल्याने नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
अंबरनाथ तहसील कार्यालयात शहरी आणि ग्रामीण भागातून विविध कारणास्तव नागरिक येत असतात. अनेकदा शासकीय दाखले व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थी व पालक तसेच शहरातील प्रतिष्ठित व्यक्ती मोठ्या संख्येने येतात. कार्यालयात पंचायत समितीसह अनेक प्रमुख विभाग असून अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने आहेत. अशातच काही महिन्यांपासून या ठिकाणी अनेकदा विषारी साप आढळून आले आहेत. त्यातच शुक्रवारी पुन्हा एकदा तहसील कार्यालयाच्या आवारात घोणस आढळल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. सर्पमित्राने माहिती मिळताच सापाला पकडून अधिवासात सोडले. हा घोणस जातीचा विषारी साप आहे. त्यावर उपचार उपलब्ध नसल्याने एखाद्याला सर्पदंश झाल्यास मृत्यू होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जाते. तरीही अशा घटना वारंवार घडत असल्याने यावर ठोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याचे नागरिकाकडून बोलले जाते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.