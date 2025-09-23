मध्य रेल्वेवर ‘सुगम रेल’ची सुरुवात
सरकता जिना, उद्वाहक, आता अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : मध्य रेल्वेने प्रवाशांसाठी प्रवास अधिक सोयीस्कर आणि सुरक्षित करण्यासाठी सोमवारी (ता. २२) दोन नवीन डिजिटल प्रणालींची सुरुवात केली. ‘सुगम रेल’ आणि ‘रेल-अर्थ’ या दोन प्रणालींचे उद्घाटन मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक धरमवीर मीणा यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी मध्य रेल्वेचे अतिरिक्त महाव्यवस्थापक प्रतीक गोस्वामी आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
विद्युत विभागाचे प्रमुख अनुप कुमार अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली या दोन्ही प्रणाली विकसित करण्यात आल्या आहेत. सुगम रेल ही प्रणाली मुख्यत्वे सरकता जिना आणि उद्वाहकाच्या नियमित देखभालीसाठी आणि तातडीच्या दुरुस्तीसाठी तयार करण्यात आली आहे. जर कोणत्याही स्थानकावर सरकता जिना किंवा उद्वाहकामध्ये तांत्रिक अडचण आली, तर त्यावर त्वरित लक्ष देता येईल. यामुळे विशेषत: ज्येष्ठ नागरिक, आजारी प्रवासी, गर्भवती महिला आणि शारीरिकदृष्ट्या अपंग प्रवाशांसाठी प्रवास अधिक आरामदायक होईल.
मध्य रेल्वेचे अधिकारी म्हणतात की, सुगम रेल प्रणालीमुळे स्थानकांवरील उपकरणांचे नुकसान टाळता येईल आणि देखभाल खर्चही कमी होईल. ही पूर्णपणे डिजिटल आणि कागदविरहित प्रणाली असून, देखभाल अहवाल आणि वेळापत्रक ऑनलाईन ठेवले जातील. देखभाल वेळेत न झाल्यास प्रणाली त्वरित सावधान करेल, ज्यामुळे उपकरणे सुरळीत चालू राहतील आणि संभाव्य ब्रेकडाउनची शक्यता कमी होईल.
दुसरी प्रणाली रेल-अर्थ रेल्वेच्या इलेक्ट्रिकल अर्थिंगसाठी तयार केली गेली आहे. ही प्रणाली मॅन्युअल नोंदींपासून केंद्रीकृत डेटा-चालित व्यवस्थापनात बदल करते. प्रत्येक अर्थिंग पिटला अनुक्रमांक दिला जातो, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना स्थान, उपकरणे आणि तपासणी इतिहासाची माहिती सहज मिळते. योग्य अर्थिंगमुळे विजेच्या झटक्याचा धोका कमी होतो. तसेच विद्युत उपकरणांचे नुकसान टाळता येते आणि देखभाल खर्च कमी होतो.
