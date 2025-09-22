सेवा पंधरवड्यानिमित्त भाजपकडून रुग्णांना फळवाटप
अंबरनाथ, ता. २२ (बातमीदार) : भाजपच्या सेवा पंधरवडा निमित्ताने अंबरनाथमधील छाया उपजिल्हा रुग्णालयात रुग्णांना फळवाटप करण्यात आले. भाजपच्या माध्यमातून २ ऑक्टोबरपासून विविध सेवा उपक्रम सुरू आहेत. या उपक्रमाअंतर्गत माजी नगरसेविका अनिता आदक यांच्या नेतृत्वाखाली छाया हॉस्पिटलमधील रुग्णांना फळवाटप केले. यावेळी भाजपचे कल्याण जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष संजय आदक उपस्थित होते आणि रुग्णांशी संवाद साधला. अंबरनाथमधील सर्वात जुने रुग्णालय असलेल्या छाया रुग्णालयात दररोज अंदाजे ६०० रुग्णांची बाह्यरुग्णांत तपासणी होत असते. यावेळी अनिता आदक यांनी येथे सेवा अधिक अद्ययावत करण्याची गरज व्यक्त केली. यासोबतच, गोरगरिबांना रुग्णालयाच्या माध्यमातून सर्व आरोग्य सेवा मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.