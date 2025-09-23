महालक्ष्मी यात्रेसाठी बेस्टची विशेष बससेवा
महालक्ष्मी यात्रेसाठी बेस्टची विशेष बससेवा
२५ अतिरिक्त मार्गांवर चालवणार फेऱ्या
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : मुंबईत दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ‘महालक्ष्मी यात्रेसाठी’ बेस्ट उपक्रमाने विशेष बससेवा चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोमवारपासून (ता. २२) १ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत हजारो भाविक दर्शनासाठी महालक्ष्मी मंदिरात येणार असल्याने बेस्ट उपक्रमाने ही सेवा उपलब्ध केली आहे.
यात्रेच्या काळात गर्दीचा मोठा अंदाज लक्षात घेऊन बेस्टकडून २५ अतिरिक्त बसमार्गांवर फेऱ्या चालवल्या जाणार आहेत. या विशेष बससेवांमुळे भाविकांना शहरातील विविध भागांतून तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, भायखळा, मुंबई सेंट्रल, दादर आदी महत्त्वाच्या रेल्वेस्थानकांहून थेट महालक्ष्मी मंदिरात पोहोचणे सुलभ होणार आहे. याशिवाय लालबाग, प्रभादेवी, वडाळा, सातारस्ता यांसारख्या गर्दीच्या ठिकाणीही बससेवा उपलब्ध राहील. गर्दीच्या वेळेत बसच्या फेऱ्यांची संख्या वाढवली जाईल, तसेच वाहतूक नियंत्रणासाठी आगारप्रमुख व वाहतूक अधिकारी सतत तैनात असतील, अशी माहिती बेस्ट उपक्रमाने दिली.
नवरात्रोत्सव आणि महालक्ष्मी यात्रेदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर होणारी भाविकांची गर्दी लक्षात घेऊन ही सोय करण्यात आली आहे. भाविकांनी या बससेवेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन बेस्टने केले आहे.
प्रमुख बसमार्ग
ए-३७ : जे. मेहता मार्ग – कुर्ला स्थानक (प.)
७७ : वाकेश्वर – प्र. ठाकरे उद्यान (शिवडी)
ए-६३ : भायखळा स्थानक (प.) – बीकेसी इंजिनियरिंग
ए-६९ : भायखळा स्थानक (प.) – सीप्झ इंजिनिअरिंग
ए-७७ जात : संत गाडगे महाराज चौक – बीकेसी इंजिनिअरिंग
१३ : कुर्ला बसस्थानक – सायन आसार
३२२ : मुंबई सेंट्रल आगार – इन्कमटॅक्स हाउस
३३२ : मुंबई सेंट्रल आगार – शिवाजीनगर आगार
विशेष : प्र. ठाकरे उद्यान (शिवडी) – महालक्ष्मी मंदिर
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.