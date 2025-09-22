अवजड वाहनांना ३०० रुपयांमध्ये प्रवेश
भिवंडी, ता. २२ (वार्ताहर) : अवजड वाहनांना ठराविक वेळेत बंदी असतानाही गोदामांमध्ये जाणाऱ्या वाहनांकडून ३०० रुपये हफ्ता घेऊन प्रवेश दिला जात असल्याचा व्हिडिओ सध्या समाज माध्यमांवर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या ॲड. भारद्वाज चौधरी यांनी हा व्हिडीओ फेसबुक लाईव्ह करत असताना अवजड वाहनांकडून वाहतूक पोलिसांनी ३०० रुपये घेतल्याची माहिती खुद्द ट्रकचालकाने दिली आहे. त्यामुळे भिवंडीतील वाहतूक कोंडीला पोलिसांची हाफ्तेखोर कशी जबाबदार आहे, हे या व्हिडिओच्या माध्यमातून चव्हाट्यावर आले आहे.
भिवंडीत वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर बनली आहे. शहरालगतच्या ग्रामीण पट्ट्यात असलेल्या गोदामांमध्ये अवजड वाहने मोठ्या प्रमाणात ये-जा करत असल्याने भिवंडीतील अंजूर फाटा, काल्हेर, कशेळी ते ठाणे मार्ग त्याचबरोबर अंजूर फाटा, वळगाव, दापोडे, मानकोली; तसेच मुंबई-नाशिक महामार्गावर पिंपळास ते खारेगाव पुलापर्यंत प्रचंड वाहतूक कोंडी होत आहे. या वाहतूक कोंडीतून प्रवाशांची सुटका व्हावी, यासाठी वाहतूक विभागाने भिवंडीत अवजड वाहनांना बंदी केली आहे. या संदर्भातील वेळापत्रकही वाहतूक विभागाने प्रसिद्ध केले आहे. असे असताना भिवंडी शहर व ग्रामीण परिसरात चालकांकडून ३०० रुपये वसूल करून अवजड वाहनांना थेट रस्त्यावर प्रवेश दिला जात आहे. याबाबत भिवंडीतील ॲड. भारद्वाज चौधरी यांनी वाहतूक पोलिसांच्या हप्ते वसुलीचा समाज माध्यमांद्वारे थेट प्रक्षेपणातून भांडाफोड केला आहे. सध्या हा व्हिडिओ क्लिप प्रचंड व्हायरल होत आहे. नागरिकांना वेठीस धरून वाहतूक पोलिस कशा पद्धतीने हप्ते वसुली करत आहेत, याचे थेट प्रक्षेपण त्यांनी केले आहे. व्हिडिओच्या माध्यमातून वाहतूक पोलिसांचा अनागोंदी व हप्ते खोरीचा काळाबाजार समोर आला आहे.
मागील महिन्यात मानकोली नाक्यावर वाहतूक पोलिसांच्या हफ्तेखोरीचा भांडाफोड समाज माध्यमांवर केला होता. तेव्हा काही काळ वाहतूक कोंडी कमी झाली होती; मात्र आता पुन्हा वाहतूक पोलिसांची हफ्तेखोर समोर आली आहे. येथील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी वाहतूक विभागाचे पोलिस उपायुक्त सपशेल अपयशी ठरले आहेत.
अनुभवी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करा!
सरकारने भिवंडीतील कोंडी सोडविण्यासाठी त्रयस्थ यंत्रणा, संस्था अथवा अनुभवी पोलिस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे, अशी प्रतिक्रिया ॲड. भारद्वाज चौधरी यांनी दिली आहे.
दोषींवर कारवाई होणार
समाज माध्यमांवर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडीओची यंत्रणेने दखल घेतली आहे. यासंदर्भात चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया वाहतूक पोलिस उपायुक्त पंकज शिरसाट यांनी दिली आहे.
