रिव्हॉल्व्हर चोरीप्रकरणी दोन आरोपी अटकेत,
भालीवडीतील दरोड्याचा उलगडा
उत्तर प्रदेशातून दोघांना अटक, रिव्हॉल्व्हरसह जिवंत काडतुसे जप्त
कर्जत, ता. २३ (बातमीवर) ः शहरातील भालीवडीतील सृष्टी फार्महाउसवरील दरोड्यात रिव्हॉल्व्हरसह चार जिवंत काडतुसे चोरण्यात आली होती. या प्रकरणात कर्जत पोलिसांनी उत्तर प्रदेशातून दोघांना अटक केली आहे.
अरुण मोहिते यांच्या सृष्टी फार्महाउसवर सोमवारी (ता. १) दरोडा टाकण्यात आला होता. चोरांनी स्वयंपाकघराच्या खिडकीतून प्रवेश करताना स्मिथ अँड बेसन (यूएसए बनावटीचे) ३२ बोअरचे रिव्हॉल्व्हर, चार जिवंत गोळ्यांसह एक लाख १०८ रुपयांचा मुद्देमाल लंपास केला होता. पोलिसांनी घटनास्थळावरील कामगारांची माहिती गोळा केली. तपासादरम्यान उत्तर प्रदेशमधील बंदी कला (जि. महू) येथून अरविंद चौहान (३३), अंगद वनवासीला (२२) अटक करण्यात आली. न्यायालयाने दोघांना बुधवारी (ता. १०)पर्यंत पोलिस कोठडी दिली होती. पोलिसांनी चोरलेले रिव्हॉल्व्हर, काडतुसे हस्तगत केली.
----------------------------------------
पथकाचे कौतुक
कर्जत पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक संदीप भोसले यांच्या नेतृत्वाखालील पथकात सहाय्यक निरीक्षक राहुल वरोटे, किरण नवले, सुशांत वरक, तसेच समीर भोईर, विठ्ठल घावस, स्वप्नील येरुणकर, प्रवीण भालेराव, सौरभ पाटील यांनी मोलाची कामगिरी बजावली.
