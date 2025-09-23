जे. जे. रुग्णालयाच्या त्वचा विभागाने टाकली कात
माफक दरात त्वचारोगावरचे अत्याधुनिक उपचार मिळणार
भाग्यश्री भुवड ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : राज्य सरकारअंतर्गत येणाऱ्या जे. जे. रुग्णालयातील त्वचा विभागाचे नुकतेच नूतनीकरण झाले आहे. येत्या काही काळात त्वचारोगामुळे नवीन त्वचा बसवणे, लेझर हे अत्याधुनिक उपचार आता उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे खासगी रुग्णालयातील महागडे उपचार परवडत नसलेल्यांना या विभागाचा मोठा आधार मिळणार आहे.
सर्वसामान्यांना दिलासा
लेझर उपचार, सौंदर्यविषयक शस्त्रक्रिया, चामखीळ काढणे, व्रण दुरुस्त करणे, शरीरावरील अनावश्यक केस काढणे अशा उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांत काही हजार ते लाखो रुपयांचा खर्च येतो. मात्र हेच उपचार जे. जे. रुग्णालयात शासकीय दरात उपलब्ध होणार आहेत. लेझर उपचार पद्धतींसाठी खासगी दवाखान्यांमध्ये एका वेळेसाठी किमान सात ते आठ हजार रुपये मोजावे लागतात. तर पिलिंग उपचारांसाठी चार ते पाच हजार रुपये खर्च येतो. त्यामुळे महागडे आणि दीर्घकाळ चालणारे उपचार सर्वसामान्य रुग्णांच्या आवाक्यात येणार आहे.
जुनाट आजारांवरही उपचार
जुनाट त्वचारोग, गुप्तरोग, कुष्ठरोग, सोरायसिस, पेम्फिगस (मोठे फोड) यांसारख्या गंभीर आजारांवर आधुनिक उपचार सुरू होणार आहेत. यासोबतच लेझर तंत्रज्ञान, फोटो थेरपी आणि त्वचेच्या शस्त्रक्रिया यासाठी स्वतंत्र सुविधा उपलब्ध केल्या जाणार आहेत.
नव्याने सुरू होणारे विभाग
- सर्व प्रकारचे जुनाट त्वचारोग
- गंभीर त्वचारोगासाठी विशेष दवाखाना
- कोड, सोयरासीस, केसांवरील उपचार विभाग
- ऑटोइम्यून दवाखाना
- लेझर उपचार पद्धती
- पांढरे कोड, कुष्ठरोग, गुप्तरोग
- सौंदर्यविषयक समस्या व त्वचेच्या शस्त्रक्रिया
सुविधांचा विस्तार
या विभागात सध्या ३० पदवीधर विद्यार्थी आणि नऊ प्राध्यापक कार्यरत असून शिक्षण, संशोधन आणि उपचार या तिन्ही आघाड्यांवर येथे काम सुरू आहे. येत्या काही महिन्यांत विभागाला अत्याधुनिक साधनसामग्रीसह सज्ज करून तो राज्यातील एकमेव सर्व सुविधा असलेला त्वचा व गुप्तरोग विभाग ठरेल, असा विश्वास डॉ. राठोड यांनी व्यक्त केला.
नवी त्वचा बसवणे (स्किन ग्राफ्टिंग)
येणाऱ्या काळात हा विभाग कात टाकणार असून, विटीलिगो म्हणजे त्वचेवर असणारे पांढऱ्या डागांसाठी स्किन ग्राफ्टिंग ही उपचार पद्धतीही सुरू होईल. शरीराच्या इतर भागातील त्वचा गरजेच्या ठिकाणी प्रत्यारोपित केली जाईल. पालिकेच्या मोठ्या आणि विशेष रुग्णालयांमध्ये या शस्त्रक्रिया केल्या जातात. पण सरकारी रुग्णालयात पहिल्यांदाच अशा प्रकारची उपचार पद्धती असणारे जे. जे. पहिले रुग्णालय ठरेल.
या विभागात त्वचा व गुप्तरोग संदर्भातील उपचार केले जायचे. आता नवी ओपीडी सुरू करण्यात आल्या आहेत. नजीकच्या काळात हा विभाग सर्व सोयीसुविधांनी सुसज्ज होईल.
- डॉ. प्रल्हाद राठोड,
त्वचारोग विभागप्रमुख
त्वचा विभागाचे नूतनीकरण झाल्यापासून विभागात उपचार घेण्यासाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढली आहे. रुग्णांना चांगली आणि अत्याधुनिक सुविधा मिळणे हे आमचे ध्येय आहे. भविष्यात रुग्णांचा कल आणखी वाढेल.
- डॉ. अजय भंडारवार,
अधिष्ठाता, जे. जे. रुग्णालय
