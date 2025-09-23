वाडा तालुक्यात भटक्या श्वानांची दहशत
वाडा, ता. २३ (बातमीदार) : तालुक्यातील वाडा, कुडूस, खानिवली, शिरीषफाटा या मोठ्या बाजारपेठांसह गाव-पाड्यांच्या वेशीवर ही भटक्या श्वानांची दहशत वाढली आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
भटक्या कुत्र्याने चावा घेतलेले काही रुग्ण सरकारी रुग्णालयांत उपचार घेतात, तर काही खासगी दवाखान्यांत उपचार घेत आहेत. भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतलेल्या रुग्णांची संख्या मोठी आहे. स्थानिक प्रशासनाने भटक्या कुत्र्यांचा तत्काळ बंदोबस्त करावा, अशी मागणी नागरिक करीत आहेत. ही भटके श्वान मुख्य बाजारपेठेसह गाव-पाड्यांतील वेशीवर झुंडीने फिरत आहेत. चिमुकले, वयोवृद्ध, महिला, तरुणींवर हल्ले करून चावे घेत आहेत. यासाठी ग्रामपंचायत प्रशासनाने ठोस उपाययोजना करून या मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
तालुक्यातील मुख्य बाजारपेठांसह अन्य ठिकाणी ही भटक्या श्वानांची संख्या अधिक प्रमाणात आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून स्थानिक पातळीवर ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून उपाययोजना करण्यात याव्यात.
- श्रीकांत भोईर, सामाजिक कार्यकर्ते, कुडूस
श्वानाने चावा घेतलेल्या व्यक्तीने वेळ न घालवता सरकारी दवाखान्यात तत्काळ दाखल होऊन उपचार करून घ्यावेत.
आमच्याकडे एका महिन्यात श्वानदंशाचे ७४ रुग्ण उपचारार्थी आले होते.
- डाॅ. तनुजा पाटील,
वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र कुडूस
